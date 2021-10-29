عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

موكب رسمي وسيارات مصفحة..  تفاصيل تأمين الفنان هاني شاكر في حفله بالعراق

هاني شاكر
هاني شاكر

تلقى الفنان هاني شاكر معاملة خاصة من قبل قوات الشرطة العراقية عقب وصوله، لإحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي، بعد تهديدات من جهات دينية لإيقاف الفعاليات، وصعد على المسرح وسط أعداد كبيرة من الجمهور.

ونشر الفنان هاني شاكر على حسابه بتطبيق انستجرام، فيديو له في سيارته أثناء توجهه إلى حفله مساء الخميس، وسط موكب من سيارات الشرطة العراقية المصفحة، وهو في طريقه إلى المسرح. 

وقع جدل كبير في العراق خلال الساعات الماضية، عقب قرار محافظ بابل حسن المنديل، بإلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل الدولي، بعدما وصل إلى بغداد خلال الأيام الماضية عدة نجوم لإحياء حفلاته. 

إلغاء مهرجان بابل 

وفي قرار مفاجئ، وجه محافظ بابل حسن منديل، بإلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل، بداعي الاستجابة لضغوط من جهات دينية بحسب موقع سكاي نيوز. 

ووصل إلى بغداد، خلال الأيام الماضية عدة نجوم، منهم الفنانة شمس الكويتية والنجمة شذى حسون، على أمل وصول المشاركين الآخرين، ومن بينهم هاني شاكر.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة وجهت اللجنة العليا لمهرجان بابل، الشركات الراعية للمهرجان، تقضي بإلغاء الفقرات الغنائية، استجابة لطلبات ومناشدات "طلبة العلوم الدينية وشخصيات اجتماعية".

فيما قال مدير مهرجان بابل الدولي، أحمد الربيعي، إنه " لا أحد سيتمكن من عرقلة فعاليات المهرجان".

وأضاف الربيعي، في تعليق له، نشرته سكاري نيوز، أن "هناك تهديدات من قبل عدة جهات اجتماعية وطلبة العلوم الدينية وصلت للمحافظ بقطع الطرق نحو مكان المدينة الأثرية وموقع المهرجان إذا أجريت الفعاليات الغنائية لكون محافظة بابل هي مدينة الإمام الحسن"، مبينًا أن "الطلب جاء مستدلًا بالقدسية التي تحتويها المحافظة بمراقدها الدينية".

وأضاف أن "المحافظ أصدر توجيهه كإخلاء للمسؤولية وإجراء روتيني استجابة لطلب شريحة معينة، مؤكدًا أن "الجهات الراعية والاممية والدولية المسؤولة عن المهرجان رفضت ذلك رفضًا قاطعًا".

وأوضح مدير المهرجان أن "الجهات الدولية اعتبرت أن لا سلطة للحكومة المحلية على المهرجان وهو يجري ضمن مكان مدرج دوليًا على لائحة التراث ولا يمكن لأي جهة التصرف بمثل هكذا تصرفات تمس سمعة المدينة الأثرية والقرار الدولي بإدراجها على اللائحة العالمية".

هاني شاكر حفل هاني شاكر في العراق مهرجان بابل حفلات هاني شاكر تهديدات إرهابية

ترشيحاتنا

إدارة بايدن تؤجل اختبار صاروخ فرط صوتي قبل قمة بايدن مع بوتين

"ثروت سويلم": تغيير شعار الدوري في أقرب مناسبة وتأجيل بطولة كأس مصر إلى أجل غير مسمى

بسعر يبدأ من 2000 جنيه.. الإعلان الرسمي لسلسلة شاومي Redmi Note 11

تغيرات في أسعار جاك JS3 داخل السوق المصري.. تفاصيل

كيف يعرف رسول الله أمته يوم القيامة ؟

سائق ينقذ سيدة و ابنها قبل الإنتحار بثوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

لأول مرة.. بيان مقلق من الصحة العالمية بشأن جائحة فيروس كورونا

الأهلي يحتوي غضب محمد شريف.. ويعدل عقد أكرم توفيق.. تفاصيل

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

ماذا لو انهار السد الإثيوبي؟ متحدث الري يبشر الجميع بخطة مصرية |فيديو

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي بـ التثبيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

فيديو

فيديو جراف.. حافظ القرآن.. الرئيس عبدالفتاح السيسي يشيد بالطفل المعجزة أحمد تامر

فيديوجراف.. سوبر ماما.. أم تنقذ ابنها من الموت صعقا بالكهرباء

سقط في اتجاه القبلة.. وفاة رجل أثناء رفع أذان الفجر بالمنوفية |فيديو جراف

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

الست المعددة.. والقوى العظمى

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرمادية (1)

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

اﻟﻤﺰﻳﺪ