موكب رسمي وسيارات مصفحة..  تفاصيل تأمين الفنان هاني شاكر في حفله بالعراق

تلقى الفنان هاني شاكر معاملة خاصة من قبل قوات الشرطة العراقية عقب وصوله، لإحياء حفله ضمن فعاليات مهرجان بابل الدولي، بعد تهديدات من جهات دينية لإيقاف الفعاليات، وصعد على المسرح وسط أعداد كبيرة من الجمهور.

ونشر الفنان هاني شاكر على حسابه بتطبيق انستجرام، فيديو له في سيارته أثناء توجهه إلى حفله مساء الخميس، وسط موكب من سيارات الشرطة العراقية المصفحة، وهو في طريقه إلى المسرح.

وقع جدل كبير في العراق خلال الساعات الماضية، عقب قرار محافظ بابل حسن المنديل، بإلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل الدولي، بعدما وصل إلى بغداد خلال الأيام الماضية عدة نجوم لإحياء حفلاته.

إلغاء مهرجان بابل

وفي قرار مفاجئ، وجه محافظ بابل حسن منديل، بإلغاء الفعاليات الغنائية في مهرجان بابل، بداعي الاستجابة لضغوط من جهات دينية بحسب موقع سكاي نيوز.

ووصل إلى بغداد، خلال الأيام الماضية عدة نجوم، منهم الفنانة شمس الكويتية والنجمة شذى حسون، على أمل وصول المشاركين الآخرين، ومن بينهم هاني شاكر.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة وجهت اللجنة العليا لمهرجان بابل، الشركات الراعية للمهرجان، تقضي بإلغاء الفقرات الغنائية، استجابة لطلبات ومناشدات "طلبة العلوم الدينية وشخصيات اجتماعية".

فيما قال مدير مهرجان بابل الدولي، أحمد الربيعي، إنه " لا أحد سيتمكن من عرقلة فعاليات المهرجان".

وأضاف الربيعي، في تعليق له، نشرته سكاري نيوز، أن "هناك تهديدات من قبل عدة جهات اجتماعية وطلبة العلوم الدينية وصلت للمحافظ بقطع الطرق نحو مكان المدينة الأثرية وموقع المهرجان إذا أجريت الفعاليات الغنائية لكون محافظة بابل هي مدينة الإمام الحسن"، مبينًا أن "الطلب جاء مستدلًا بالقدسية التي تحتويها المحافظة بمراقدها الدينية".

وأضاف أن "المحافظ أصدر توجيهه كإخلاء للمسؤولية وإجراء روتيني استجابة لطلب شريحة معينة، مؤكدًا أن "الجهات الراعية والاممية والدولية المسؤولة عن المهرجان رفضت ذلك رفضًا قاطعًا".

وأوضح مدير المهرجان أن "الجهات الدولية اعتبرت أن لا سلطة للحكومة المحلية على المهرجان وهو يجري ضمن مكان مدرج دوليًا على لائحة التراث ولا يمكن لأي جهة التصرف بمثل هكذا تصرفات تمس سمعة المدينة الأثرية والقرار الدولي بإدراجها على اللائحة العالمية".