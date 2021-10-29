نائب محافظ القليوبية تتفقد المشروعات الجارية بمشتهر و نامول في طوخ

قامت الدكتورة ايمان ريان نائب محافظ القليوبيةبجولة تفقدية للمشروعات الجارية بمدينه طوخ لازالة المعوقات بها وتحسين بيئة العمل وذلك فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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جاء ذلك بحضور أحمد وزيرى رئيس مدينه طوخ ومصطفى حسانين نائب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية بمشتهر و نامول ومهندس المشروعات بمجلس المدينة.



وبدأت " ريان " جولتها بمتابعة تنفيذ مشروع إنشاء مبنى المخازن بمجلس المدينة الجارى إنشاءه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/2022 باعتماد مالى قدره ٣مليون و ٨٠٠ ألف جنيه ، حيث تم الانتهاء من وضع طبقة الأساس وجارى العمل بالمشروع دون أى معوقات.



كما تابعت " ريان " مشروع تطوير مجزر قرية مشتهر الجارى تنفيذه ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية باعتماد مالى ٢٠٠ ألف جنيه و تبين سير العمل بانتظام.



وأثناء الجولة تلاحظ وجود عامود كهرباء مائل ، على الفور وجهت رئيس وحدة مشتهر بضرورة استعدال العامود الآن حفاظا على صحه وسلامه المواطنين.



واستكملت ريان جولتها بتفقد مشروع رصف طريق مصرف القليوبية العمومى (مشتهر – نامول ) بطول 3100 م الجارى ضمن مشروعات محافظة القليوبية لرصف و تمهيد الطرق الرئيسية باعتماد مالى ٣ مليون جنيه.



وأثناء المرور الميدانى تبين وجود ناتج تطهير على جانبى مصرف القليوبية خارج الحيز العمرانى و شددت " ريان " على الإدارة العامة لصرف القليوبية بضرورة التنبيه على المقاول برفع ناتج التطهير.



واختتمت ريان جولتها بتفقد مشروع كوبرى عزبة يونس بقرية نامول الذى تم الانتهاء من إنشاءه باعتماد مالى قدره ٧٥٠ جنيه ضمن الخطة الاستثمارية.



وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد أجرى جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ومتابعة منظومة القمامة والإشغالات والتعديات بشوارع مدينة شبرا الخيمة ، وذلك في اطار حرص المحافظة على النهوض بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء مدينة شبرا الخيمة وتفعيل منظومة الجمع السكني من المنازل لمنع ظهور القمامة بالشوارع .



وبدأ المحافظ الجولة بتفقد منطقة محيط قصر محمد علي وشارع المنتزه خلف قصر محمد علي، لمتابعة أعمال رفع كفاءة الطريق مع ترميم سور القصر من أمام معهد التعاون الزراعي موجها بدهان جميع المباني المطلة على قصر محمد علي تزامنا مع أعمال تطوير القصر، كما وجه المحافظ بمتابعة أعمال الصيانة للطريق ودهان البلدورات بالجزيرة الوسطى والاهتمام بالأشجار والزراعات التي قامت المحافظة بزراعتها ضمن أعمال التجميل بالمنطقة المحيطة بالقصر.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير وتوسعة طريق ترعة الإسماعيلية بطول 10 كم٢ بدءا من كوبري المظلات ومستشفى الناس وحتى الطريق الدائري، حيث تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بأعمال التطوير للحد من الكثافات المرورية في هذه المنطقة التي تربط بين محافظتي القليوبية والقاهرة، كما استمع المحافظ إلى شرح مجمل من مهندسي الموقع عن موقف تنفيذ المشروع والتي وصلت نسبة تنفيذه إلى 70 % ومن المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.