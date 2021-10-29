يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى والدولار الأمريكي.
أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة
تتأثر أسعار الذهب في الامارات وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في الامارات لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الدرهم وفقا لموقع gold price today.
وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة مقابل الدرهم والدولار الأمريكي:
أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 24 (212.51 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (57.86 دولار أمريكي).
أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 22(194.80 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (53.04 دولار أمريكي).
أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (185.95 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (50.63 دولار أمريكي).
أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (159.38 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (43.39 دولار أمريكي).
أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 14 (123.96 درهم إماراتى) أي ما يعادل (33.75 دولار أمريكي).
أسعار الذهب في الامارات اليوم الجمعة للجرام عيار 12 (106.25 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (28.93 دولار أمريكي).
أسعار الذهب في الامارات لـ الأوقية (6609درهم إماراتى ) أي ما يعادل (1799دولار أمريكي).
أسعار الذهب في الاماراتى لـ الجنيه الذهب (1488 درهم إماراتى ) أي ما يعادل (405.02 دولار أمريكي).
أسعار الذهب في الامارات لـ الكيلو (212.510 درهم إماراتى) أي ما يعادل (57859 دولار أمريكي).
أسعار الذهب في الإمارات اليوم الجمعة 29-10-2021
يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في الامارات العربية المتحدة اليوم الجمعة 29 أكتوبر 2021 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في الامارات بـ الدرهم الاماراتى والدولار الأمريكي.