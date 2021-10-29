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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قافلة مجلس الوزراء تجرى الكشف الطبى على أهالى النجيلة

استمرار أعمال قافلة مجلس الوزراء وجامعة الازهر في مطروح

قافلة طبية بمدينة
قافلة طبية بمدينة النجيلة

استمرت بمدينة النجيلة بمطروح أعمال القافلة  الموسعة  التى تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء  وجامعة الازهر ومؤسسة صناع الخير للتنمية، في  يوم عملها الثانى  و ضمن جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
 

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حيث تقدم قافلة جامعة الازهر  الخدمات الطبية والكشف الطبى والعلاج المجانى فى عدد من التخصصات كإجراء عمليات جراحيةوغيرها فى  تخصصات طبية كامراض النساء  ، الاطفال  ، الرمد ، العظام ، أنف وأذن وحنجرة ، باطنة ، جراحة عامة ، جلدية ، ومسالك)
بالإضافة إلى  اجراء اختبارات لمحو الامية،و كشف على العيون بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير  من خلال مبادرة عينيك في عينينا مع الكشف وإجراء العمليات وتقديم أدوية العيون والنظارات،وكذلك مبادرة لمسة خير لتقديم خدمات طبية لمصابى  الأمراض الجلدية  النادرة وتوفير علاج طبي لهم ،وكذلك مبادرة قدم صحى للمساعدة في علاج مصابي القدم السكرى ،كما تقدم القافلة خدمات بيطريه وإرشاد زراعى وبرامج تثقيف وتوعية ،ومساعدات انسانية لغير القادرين وزواج اليتمات وغير القادرات 
،وكذلك زراعة الاشجار ، وعمل مسح طبى وإجتماعى بالإضافة إلى امتحانات فورية لمحو الامية ،بالاضافة الى احتياجات مصابى الألغام وذوى الاعاقة لتقديم مزيد من الخدمات لهم .

وأوضح الدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة أن  قافلة مجلس الوزراء وجامعة الازهر  وصناع الخير نجحت في اليوم الأول أمس الخميس فى  الكشف على 925 مواطن من أهالي غرب مطروح في 14 تخصص طبى


واضاف أن الخدمات التى قدمتها في يومها الاول شملت  توقيع الكشف الطبى في مجال العيون على 147 مواطن وصرف ادوية ل93 وتشخيص الاحتياج لنظارت طبية ل81 وتشخيص الاحتياج لعمليات جراحات عيون ل27 وفى مجال العظام تم الكشف على  90 وباطنه 135وصدر 13وقلب 18 وأسنان 61 وأمراض نساء 20 وجراحه عامه 25 ومخ وأعصاب 64 وأطفال وجراحه اطفال 98 وأنف وأذن وحنجرة 85 ومسالك بوليه 15وجلدية 84 وتم عمل تحاليل طبية ل 50 حالة 
كما نجحت القافلة فى تقديم خدمات طبية بيطرية وتوعوية وارشادية زراعية وتنظيم عدد من الندوات التوعوية حول اهم القضايا الحياتية التى تواجه أهالي المناطق المستهدفة بالتعاون مع الجهاز التنفيذى لمحافظة

يذكر ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح سبق له واستقبل فريق عمل القافلة موجها الشكر لجامعة الازهر ومشيدا بإعلان مؤسسة صناع الخير التوسع  فى تنفيذ مبادراتها لخدمة أهالي مطروح  و غير القادرين مشيدا بما قدمته المؤسسة حيث تشاركت مع مؤسسة حياة كريمة في تنفيذ مبادرة التصالح حياة لدعم غير القادرين من أهالي مطروح في دفع غرامات التصالح على البناء كذلك قامت المؤسسة بتنفيذ عدد من القوافل الطبية في العلمين الجديدة بالتعاون مع وزارة القوى العاملة ولخدمة العمالة غير المنتظمة بالمشروعات القومية الكبرى.

قافلة طبية بمدينة النجيلة 
قافلة طبية بمدينة النجيلة 
قافلة طبية بمدينة النجيلة 
قافلة طبية بمدينة النجيلة 
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