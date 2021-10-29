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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 4 فى انقلاب سيارة نقل بطريق أبو سمبل/أسوان

انقلاب سيارة - أرشيفية
انقلاب سيارة - أرشيفية

تعرض 4 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة إنقلاب سيارة، اليوم الجمعة، بطريق أسوان / أبوسمبل ، وتم نقل المصابين عبر سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

تلقى اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث على طريق أبوسمبل في أسوان أمام الموقف الدولى بقرى كركر ، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن الحادث عبارة عن انقلاب سيارة نقل كانت محملة بكمية من الأسماك حيث أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وكان قد كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فريق عمل وحدة حياة كريمة برئاسة المهندس ناجح مصطفى بالمرور الميدانى ومتابعة سير العمل والوقوف على معدلات نسب التنفيذ لبعض الجارية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز المحافظة المستهدفة للمبادرة ، مشدداً على ضرورة الإلتزام الكامل بالبرامج الزمنية المحددة لنهوها على الوجه الأكمل وبالجودة المطلوبة .

وأوضح ناحج مصطفى بأن لجنة وحدة حياة كريمة قامت بتفقد عدد من المشروعات الجارية بقرية وادى الرديسية بمركز إدفو وهى مجمع الخدمات حيث بلغت نسبة التنفيذ 60% ومحطة رفع مياه الشرب بنسبة تنفيذ 20% ، و شبكات الإنحدار بنسبة تنفيذ 75 % ، وكذا إنشاء وحدة إسعاف بنسبة تنفيذ 3 % ، وأيضاً جارى العمل بالمجمع الزراعى بنسبة تنفيذ 10 % ، بالإضافة إلى أنه جارى إحلال وتجديد مدرسة وادى الرديسية شرق الإعدادية بنسبة تنفيذ 15 % .

وأشار ناجح مصطفى إلى قيام اللجنة بالمرور على المشروعات التى تم الإنتهاء منها بنسبة 100 % ومنها مدرسة وادى الرديسية الإبتدائية والتي تم تشغيلها وإستقبال الطلاب فيها من بداية العام الدراسى الحالي ، بالإضافة إلى أنه تم الإنتهاء من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب .

وأثناء المرور أكد رئيس لجنة وحدة حياة كريمة على تنفيذ تعليمات محافظ أسوان بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيرس كورونا ، بجانب تطبيق إجراءات السلامة المهنية وذلك من خلال تركيب لوحات إرشادية وتعريفية بمناطق العمل حفاظاً على أمن وسلامة أرواح العاملين والمواطنين .

وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان على توافر لقاح الأنفلونزا الموسمية رباعى التكافؤ لمن يرغب من المواطنين والعاملين بالقطاع الصحي في الحصول عليه فى إطار الجهود المبذولة لتوفير العلاج والخدمات الصحية اللازمة للوقاية والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان اللواء هشام سليم اخبار الحوادث

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