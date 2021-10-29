الدكتور مصطفى حامد: منتج كولوسيز يخضع لوزارة الصحة والرقابة الدوائية.. فيديو

قال الدكتور مصطفى حامد، المستشار الطبي لشركة " AMD "، إن منتج " كولوسيز " يحتوي على عدد كبير من الفيتامينات، وهم فيتامين " أ " وفيتامين " د " والأوميجا 3 ، وهو عبارة عن كبسولة جيلاتينية رخوة.

وأضاف الدكتور مصطفى حامد، خلال لقائه لـ برنامج "عيش حياتك"، والمذاع على فضائية "صدى البلد 2 "، ومن تقديم الإعلامية "إيمان يوسف"، أن كبسولة كولوسيز تخضع لوزارة الصحة، والرقابة الدوائية.

ونوه خبير تغذية والمستشار الطبي لشركة AMD، أن الأوميجا 3 الموجودة في كلوسيز تقوم بعمل حيوية للجهاز الهضمي، مضيفاً أن فيتامين أ يقوي الأغشية المخاطية.

وأشار مصطفى حامد إلى أنه ينصح بتناول كبسولة واحدة من الكلوسيز يوميا، ومتاح تناوله للأطفال الذين يتراوح أعمارهم من أعوام 7 إلى 15 عاماً، مضيفاً أن الذين يبلغ أعمارهم 15 عاماً أو أكثر ينصح لهم بتناول 3 كبسولات يومياً.