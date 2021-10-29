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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

اتحضر للأخضر.. البيئة تنظم سباقًا لـ الجري للتوعية بمخاطر المخلفات البلاستيكية|صور

صدى البلد

فى إطار الحملة الرئاسية لنشر الوعي البيئي " اتحضر للأخضر"، نظمت وزارة البيئة اليوم من خلال الفرع الاقليمى للوزارة  بالإسكندرية، وبالتعاون مع شباب مؤسسة سيتى ماراثون وجمعية بانلاستيك ومحافظة ومديرية أمن الاسكندرية ماراثون بيئى لسباق الجرى بالإسكندرية ، بهدف التوعية بمخاطر المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام وكيفية الحد منها. وذلك بمشاركة عدد ١٠٠٠ شاب من شباب الجامعات والعديد من النشطاء فى مجال البيئة.

وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتلك الماراثون موجهة الشكر للمشاركين، وبسعيهم لأداء دورا أجتماعيا مهما من شأنه حماية البيئة ، والذى يدل على وعى الشباب بالأخطار التى تهدد البيئة ، آملة أن تزداد تلك المبادرات الشبابية فى المستقبل لما لهم من قدرة كبيرة على إقناع وجذب فئات عديدة فى المجتمع لتبنى السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة .

وأشارت وزيرة البيئة إلى قيام وزارة البيئة بتنظيم العديد من الفعاليات  فى مجال الحد من استخدام البلاستيك احادي الاستخدام مثل الاكياس البلاستيكية وزجاجات المياه المعدنية وزجاجات المشروبات الغازية وغيرها ، حيث يعد هذا النوع من  المخلفات من اخطر انواع المخلفات الصلبة لصعوبة تحللها ووجودها فى البيئات المختلفة لمئات السنين  محدثة اثار بيئة سلبية متنوعة، وكذلك يؤدى وصولها للبحار  إلى حدوث خلل بالغ فى التنوع البيولوجى والكائنات البحرية .

وقد تضمنت فعاليات الماراثون ممارسة رياضة الجرى على كورنيش الإسكندرية لمسافة ٥ كيلومتر من منطقة مكتبة الاسكندرية وحتى منطقة سبورتنج ، وتم خلاله توزيع عبوات زجاجية  متعددة الاستخدام لتعبئة مياه الشرب على المشاركين ، وذلك حرصاً على أن يكون الماراثون  صديق للبيئة وخالى من مصادر التلوث البلاستيكى .

و تأتى تلك الانشطة فى إطار قيام الوزارة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتى تسعى الوزارة من خلالها الى تنفيذ عدد من البرامج للسيطرة على هذا النوع من المخلفات والحد منها. ونظراً لدور مصر الإقليمي كعضو مؤثر مع دول حوض البحر المتوسط  لمكافحة التلوث البحرى.

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البيئة اول سباق أخضر بالإسكندرية استخدام البلاستيك احادى الاستخدام

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