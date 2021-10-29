إحالة 5 أطباء للتحقيق خلال حملة على المنشآت الصحية في كفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر حملة على المنشآت الصحية؛ لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين.



وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز و مدينة كفر شكر ان الحملة جاءت فى إطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بمتابعة المنشآت الطبية والصحية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وانضباط الأطقم الطبية لراحتهم وخدمتهم.



وأضاف رئيس المدينة أن الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة قامت بالمرور على الوحدة الصحية بأسنيت وتبين خروج 5 أطباء من العمل دون سند قانوني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



وأوضح رئيس المركز والمدينة أننا نعمل على خدمة وراحة المرضى بالقرى والمدينة من خلال المرور على الخدمات الصحية وتحسين آدائها لراحة وخدمة المرضى كما أن حملات المرور على خدمات المنشآت الطبية والصحية مستمرة بما يحقق مستوى خدمات طبية أعلى للمرضى بصفة مستمرة.