الأرصاد: الأقمار الصناعية ترصد غطاء سحابيا وأمطارا غزيرة خلال ساعات|شاهد

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية، تشير إلى تكون غطاء سحابي استوائي، يمتد ليشمل شمال البلاد، يجعل فرص سقوط الأمطار قائمة.

وقالت هيئة الأرصاد، خلال حسابها على موقع "فيسبوك"، إنه من خلال صور الأقمار الصناعية تظهر أن الأمطار سوف تكون مختلفة الشدة علي مختلف المناطق، ويمكن سماع دوي الرعد منها.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن فرصة سقوط الأمطار قائمة علي كل من السواحل الشمالية والدلتا خلال الساعات القادمة وطوال فجر السبت .

الأقمار الصناعية

الطقس غدا

وتشهد الأحوال الجوية، خلال الطقس غدا، انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، يصاحب ذلك وجود فرص لسقوط الأمطار بمعظم محافظات الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غدا، يكون معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، يكون الطقس غدا، ليلا، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على كافة الأنحاء.

الأقمار الصناعية

مناطق الأمطار

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في الطقس غدا، يكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، ويكون هناك أيضا أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد أيضا بمناطق متفرقة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى 28 للعظمى والصغرى 20

السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 20

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 32 للعظمى والصغرى 23

شمال الصعيد 33 للعظمى والصغرى 19

جنوب الصعيد 37 للعظمى والصغرى 21

