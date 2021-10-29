مؤدي المهرجانات كزبرة يظهر بمطوتة.. وإعلامي يهاجم "الموسيقيين": هطلع أغني

فقد الإعلامي محمد موسى أعصابه على الهواء؛ بسبب انتشار مؤدي المهرجانات وعدم احترامهم لقرارا نقابة المهن الموسيقية بمنعهم من الغناء، واستمراراهم في إقامة الحفلات دول اتخاذ إجراءات قوية لوقفهم.



وأضاف محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أنا هطلع أغني يا نقابة الموسيقيين لو موقفتوش المهزلة دي، لافتا إلى أن البرنامج سيكون داعما لكل من يغني بشكل قانوني من خلال تصاريح صادرة من نقابة الموسيقيين، وكذلك بكلمات جيدة لا تخدش الحياء العام أو تفسد الذوق المجتمعي.



ووجه الإعلامي محمد موسى، الشكر لنقابة الموسيقيين فرع الشرقية، وذلك لمنعها مؤدي المهرجانات "مسلم" من الغناء بأحد الأفراح في أبو كبير.

وطالب الإعلامي محمد موسى، بضرورة منح الضبطية القضائية لنقابة الموسيقيين؛ لمواجهة مؤدي المهرجانات، وذلك بعد عدم احترامهم قرار النقابة بمنعهم من الغناء، واستمرارهم في إقامة الحفلات.

وعرض الإعلامي محمد موسى، مقطع فيديو لمؤدي المهرجانات "كزبرة"، يظهر فيه وهو يقدم محتوى يضر المجتمع ويؤذي مستعميه كما يؤثر على أخلاق الأطفال، وهو ما وصفه "موسى" بـ"الاشمئزاز".



وقال محمد موسى ، إن كزبرة يظهر في الفيديو وهو "يمشي ورا واحدة بنت وعمال يعاكس ويبص عليها.. وطبعا بيعاكس كأنه بيعاكس حقيقي.. وكل دا ليه عشان يستخف بعقول متابعيه.. عشان يجيب لايكات وعشان يزود الفولورز عنده، فيقدم محتوى هابط وهو بيعاكس بنت بمنتهى الخروج عن اللياقة".





وأضاف: "مش فاهم إزاي فيديو زي دا يظهر كده ويتم تداوله على السوشيال ميديا، يعني مش قادر أتكلم والله.. كزبرة دا واقف قدام محل وماسك مطواة بإيده وعمال يستعرض بيها وعامل فيه شبيح يعني".