سعر ومواصفات السيارة الأكثر مبيعا لدى لامبورجيني في عام 2021

منذ تأسيسها عام 1963 بهدف تصنيع سيارات السباق على يد قطب الصناعة "فيروتشيو لامبورجيني" ، تشتهر شركة لامبورجيني منذ ذلك الوقت بأنتاجها للسيارت الخارقة و السيارت الرياضية الفارهه ذات الأداء العالي ، كما تتميز الشركة الأيطالية دائماً بتقديمها أفضل و أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة في سيارتها.

و أحتلت سيارة لامبورجيني اوراس موديل 2021 المركز الأول كأكثر سيارة تم أنتاجها و بيعها في الشهور العشرة الأولى من عام 2021 بعدد 4085 سيارة ، متفوقة على طراز هوركان الذي حل ثانياً برصيد 2360 سيارة ، و نجحت الشركة خلال هذا العام في تحقيق نسبة مبيعات غير مسبوقة بزيادة تصل الي 25% عن العام السابق.

تستمد سيارة لامبورجيني اوراس موديل 2021 قوتها الميكانيكية من محرك "V8" ثماني الأسطوانات بسعة 4000 سي سي ، و يمكنه توليد قوة تصل إلى 640 حصان و عزم دوران يصل الي 850 نيوتن/متر ، متصل بعلبة تروس أوتوماتيكية تتألف من سبع سرعات بنظام دفع رباعي للعجلات ، و تصل قدرتها على التسارع من وضع السكون حتى 100 كيلومتر / ساعة في زمن قدرة 3.6 ثانية و تبلغ سرعتها القصوى 305 كم/س.

و جاءت لامبورجيني اوراس موديل 2021 بتصميم رياضي مميز و بسلسلة كبيرة من التجهيزات الخارجية مثل المصابيح الأمامية الأوتوماتيكية بنظام التكيف الآلي ، و جهاز للتحكم بمدى الاضاءة للمصابيح الامامية ، و مصابيح LED أمامية و خلفية ، و مصابيح ضباب خلفية ، مرايا و نوافذ كهربائية ، و أبواب خلفية تعمل بالكهرباء و عجلات رياضية كبيرة مضلعة.

و من الداخل تتوفر لامبورجيني اوراس موديل 2021 بمقصورة أمامية واسعة و مريحة بتصميم فاخر تضم باقية مميزة من الخيارات المتعددة مثل المقاعد القابلة للتدفئة و القابلة للطى كهربائياً ، و قفل مركزي ، و نظام تكييف متعدد ، و نظام ملاحة آلي و نظام لقياس طول الطريق و المسافة المتبقية و نظام ترفييه متطور و دعم أحدث وسائل الأتصال مع الأجهزة اللوحية.