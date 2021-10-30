حواس: طريق الكباش به 1050 تمثالا لأبو الهول وأخناتون كان يحطمها

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إن طريق الكباش الذي يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، يحتوى على 1050 تمثالا لـ أبو الهول.

وأضاف زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن سبب ارتباط الطريق بكلمة الكباش، هو قيام كل من أمنحتب الثالث وحتشبسوت بوضع تماثيل لـ كباش لكن عندما جاء أخناتون حطمها.

وتابع زاهى حواس: أتى نختنبو في الأسرة الثلاثين ونفذ طريقا كاملا بطول 2700 متر يجمع تماثيل أبو الهول

وتابع عالم المصريات أن طريق الكباش تدهور في العصر الروماني، لكن مصر بدأت مشروعا على أعلى مستوى يضم العديد من الأسماء اللامعة و30 مرمما و30 أثريا و100 عامل، وتم ترميم أغلب الكباش.

وأشار زاهى حواس إلى أن الاحتفال المقرر إقامته في طريق الكباش سيكون عالميا ويعكس نفس المردود الذي حدث في نقل المومياوات.