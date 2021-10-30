بلدنا بتتغير تحيا مصر.. نشوى مصطفى تكشف عن تجربتها فى الشهر العقارى

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بالتطور الذى حدث فى الخدمات الالكترونية التى تقدمها جمهورية مصر العربية مؤخراً .

حيث علقت نشوى عبر صفحتها على موقع فيسبوك قائلة: "بلدنا أد الدنيا، النهاردة كان عندى تجربة عظيمة منتهى الإيجاب والإحساس بالفخر بوطن عظيم بيتغير للأفضل وبالبرهان مش كلام، من سنتين تلاتة كنت بعمل توكيل فى الشهر العقارى فى التجمع الخامس، أول يوم روحت كانت الساعة 9 الصبح قالوا لى حضرتك اتأخرتى لازم تكونى هنا الساعة سبعة ونص تاخدى رقم، قلت لهم طيب ماخد رقم دلوقتى، قالولى الأرقام خلصت فوتى علينا بكرة، وروحت بكرة سبعة ونص وقفت طابور عشان أخد رقم، طابور طويل ولما وصلوا لنص الطابور قالو لنا خلاص الأرقام خلصت فوتوا علينا بكرة".

واضافت نشوى مصطفى : "اتنرفزت أنا وغيرى وزعقنا ومشينا بعد ما فيه حد ابن حلال قالى مدام نشوى، عايزة تلحقى تعالى خمسة الصبح احجزى مكانك فى الطابور وانتى تلحقى، المهم بعد محاولات أربع أيام عملت التوكيل".

واستكملت نشوى مصطفى : "النهاردة احتجت أعمل توكيل، روحت أخدته فى تلات دقايق، أقسم بالله تلات دقايق، عملت الإجراءات أونلاين وأنا قاعدة فى بيتى ودفعت الرسوم أونلاين، وروحت استلمته فى تلات دقايق، المكان مكتب توثيق التجمع الخامس بمحكمة القاهرة الجديدة".

واختتمت نشوى مصطفى : "بلدنا بتتغير.. يا رب احنا كمان نتغير، احنا مش أقل من دول العالم، شكراً يابلدنا.. شكراً وزارة العدل.. شكراً الشهر العقارى.. مصر أد الدنيا.. الجمهورية الجديدة وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر".