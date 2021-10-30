عمرو أدهم: الزمالك يجهز حلولا لإنهاء أزمة محمد إبراهيم ومارتيمو البرتغالي

كشف عمرو أدهم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن تفاصيل أزمة نادى ماريتيمو البرتغالي ومطالبته بالمستحقات المالية الخاصة بلاعب القلعة البيضاء السابق محمد إبراهيم.

قال عمرو أدهم في تصريحات تليفزيونية: جرى الاتفاق بين نادى الزمالك ونظيره البرتغالي على سداد المبلغ الخاص بقضية محمد إبراهيم لاعب الفارس الأبيض السابق على 5 أقساط.

أضاف عمرو أدهم: نادى الزمالك أخل بسداد الأقساط وقام النادي البرتغالي بتقديم شكوى والمطالبة بقيمة الأقساط كاملة ومعها المطالبة بغرامة قيمتها 500 ألف يورو لدى الاتحاد الدولى لكرة القدم “الفيفا”.

أضاف عمرو أدهم: العقد ينص على سداد الزمالك 40% من مقابل بيع محمد إبراهيم لأي ناد جديد ما يعادل 2 مليون جنيه النسبة المقررة من قيمة انتقال اللاعب إلى نادى مصر المقاصة.

استطرد عمرو أدهم: نادى الزمالك رد على الشكوى وبرر تأخره في السداد بأن ماريتيمو كان قد تأخر في سداد قيمة الـ 400 ألف يورو قيمة انتقال اللاعب إلى النادي البرتغالي من قبل رغم أنه لم يشكو ماريتيمو وقتها وبناء عليه الفيفا قرر الحكم بمبلغ 400 ألف يورو لصالح النادى البرتغالي إضافة إلى 250 ألف يورو وتم دفع 650 ألف يورو في القضية الأولى ومطالبين بدفع مليون يورو جديدة في القضية الثانية.

وقال أيضا عمرو أدهم : نادى الزمالك خاطب مسئولى نادى ماريتيمو البرتغالي كي يتم التوصل إلى صيغة اتفاق بشأن جدولة المستحقات المتأخرة خلال الفترة المقبلة على أن يتم طرح حلول وإرسالها إلى النادي البرتغالي بعد غد الإثنين.

أوباما في الهجوم .. كارتيرون يعلن قائمة الزمالك أمام طلائع الجيش

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون عن قائمة الزمالك التي ستنتظم في معسكر مغلق اليوم ببرج العرب استعدادا لخوض لقاء طلائع الجيش المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري.



وتضم القائمة كلا من :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد .

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي الونش - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد.

خط الوسط: طارق حامد - أحمد سيد "زيزو" -أشرف بن شرقي - محمد أشرف "روقا" - إسلام جابر - محمود عبد العزيز - إمام عاشور - محمد أوناجم - مصطفى فتحي .

خط الهجوم: يوسف أوباما - سيف الدين الجزيري - عمر السعيد.