نشررئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ رسالة جديدة عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق تركي آل الشيخ : أي شيء جميل يستحق أن تتأذى من أجله.

يذكر ان نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، مقطع فيديو ترويجي لفعالية "ونتر وندرلاند" التي تنطلق ضمن موسم الرياض لعام 2021.

وانطلقت الفعالية يوم الأربعاء الماضي، لتصبح لتصبح خامس منطقة تُفتتح في موسم الرياض 2021، بمجموعة رائعة من العروض النارية والألعاب المختلفة تناسب جميع الأعمار وسط إقبال كبير من الزوار وسلاسة في التنظيم.



ووفقًا لوكالة أنباء السعودية "واس"، فقد ضمّت المنطقة عديداً من الفعاليات والألعاب، أبرزها: منطقة "ماجيك توي بوكس"، التي تقام فيها كثير من العروض والأنشطة للطفل، مثل الشخصيات المتجولة والألعاب المناسبة لجميع أعمار الطفولة ومراحلها، بالإضافة إلى عديد من الفعاليات المقدمة للبالغين، منها ألعاب "سكاي لوب" التي تعد أول سكاي لوب متنقلة في العالم، تتسع لنحو 12 راكباً في الجولة الواحدة، و"بيت الرعب"، و"حلبة التزلج" وسط أجواء حيوية محاطة بنافورة راقصة، حيث يبلغ عدد الألعاب أكثر من 103 لعبات.

ومن الفعاليات التي تشملها منطقة الرياض "ونتر وندرلاند "خيمة السيرك" التي تقدم العروض البهلوانية، "المهرجان الشتوي"، ويتضمن فعاليات تقام في محيط ثلجي بالكامل، ومنها: Frozen Maze، وهي متاهة ثلجية تستخدم للفعاليات المتعددة، والعروض الموسيقية والضوئية، والألعاب المتوفرة في المنطقة مزودة بتعليمات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضم المنطقة قاعة احتفالات مصممة خصيصاً لتمنح الأطفال تجربة عيش شخصياتهم المفضلة بثيمات متنوعة، إضافة إلى وجود عديد من العروض العالمية الجوالة في طريق العجائب.

وكان آل الشيخ قد أعلن أن حجم الأنفاق لموسم الرياض هذا العام بلغ 3 مليارات ريال، فيما وصلت العائدات حتى اللحظة وبعد 10 أيام إلى 550 مليون ريال، مؤكداً وجود الكثير من المفاجآت القادمة، مثل مشاركة مغني هندي شهير .

كما أشار إلى إقامة أكثر من 8 ليال شعرية وحوارات في منطقة اسمها "خلوها"، فضلا عن ليال شعرية بالبوليفارد، و 10 معارض متتالية للألعاب الالكترونية.