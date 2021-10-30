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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملة الحصاد الصيفي لمكافحة القوارض والحشرات بالعريش

مكافحة الذباب والباعوض
مكافحة الذباب والباعوض بالعريش

واصلت  حملة الحصاد الصيفي التي  تنظمها مديرية الصحة في شمال سيناء ،أعمالها لمكافحة القوارض والحشرات ناقلات الأمراض بمدينة العريش ،والتي تستمر  حتى يوم 14 نوفمبر المقبل٢٠٢١م . ، بتطهير الأحياء ومحطات الصرف الصحي. 

وقال المهندس صبحي الفرماوي، رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش،ان الحملة تستهدف جميع أحياء ومناطق العريش بعمليات الترصد الحشري لمكافحة الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض وتطهير الأحياء والمناطق بها.

وأوضح رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش ، أنه تم تغطية حي الساحة الشعبية، ومنطقة بنك القاهرة وشارع اسيوط بالفواخرية  ،ومنطقة حى شرق المدنية من على بن أبى طالب حتى مسجد القرمانى  ومنطقة السلايمة الشوربجي ، بالمبيدات اللازمة  لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب.

 

محطات الصرف الصحي

كما تم   تغطية محطات الصرف الصحي في حي كرم أبو نحيلة محطة الصرف الصحي الرئيسيه بضاحية الجيش  وكذلك محطة الريسه شرق العريش ،بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض والبعوض البالغ، الي جانب ، تنفيذ أعمال تطهير وتعقيم بعض المصالح الحكومية احترازيا ضد فيرس كورونا.

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حملة الحصاد الصيفي القوارض الحشرات

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