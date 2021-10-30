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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستحيل تحط عقلها بعقلي.. ياسمينا العلواني تكشف حقيقة الخلاف مع أحلام الشامسي

أحلام الشامسي - ياسمينا
أحلام الشامسي - ياسمينا العلواني

حلت الفنانة ياسمينا العلواني، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة، تم تكريمها بها، عن أعمالها الغنائية، وتطرقت خلالها للرد على عدة تساؤلات شغلت أذهان محبيها ومتابعيها في الفترة الأخيرة. 

 

ونفت ياسمينا العلواني، وجود أي تحديات بينها وبين أي أحد في الوسط الفني، مؤكدة أنها تتحدى نفسها فقط ولم تفكر مطلقًا في تحدي شخص آخر، وحول تصريحات الفنانة أحلام الشامسي السابقة، قالت: «أحلام مطربة جميلة وطبية زيادة عن اللزوم ولا يوجد أي مشكلة بيني وبينها». 

 

ونفت ياسمينا العلواني، ما تردد فيما سبق حول وجود صدام بينها وبين أحلام الشامسي، مشيرة إلى أن ما قالته الأخيرة رأي شخصي لها مطلق الحرية فيه، قائلة: «ما أظنش انها ممكن تحط بيني وبينها خلاف، دي تخلفني ومستحيل تحط عقلها بعقلي وأكيد مش هتحط نفسها في الموقف ده». 

 

ونفت ياسمينا العلواني، حديثها مع أحلام الشامسي أو تواصلها معها بشكل شخصي من جهتها، بعد الرأي التي قالته «الشامسي» فيها منذ فترة. 

ياسمينا العلواني في ضيافة صدى البلد

وتطرقت الفنانة ياسمينا العلواني، خلال ندوتها بموقع صدى البلد الإخباري، إلى رحلة معاناتها مع فيروس كورونا المستجد، والإصابة به والشفاء منه قبل أيام، كما تطرقت إلى الضجة التي أثيرت خلال الأيام الماضية بعدما نشرت صورتها بـ الحجاب. 

 

كما كشفت ياسمينا العلواني، تفاصيل أعمالها الفنية المُقبلة، وتحضيراتها، وسبب غيابها الفترة الماضية، وبدايتها الفنية وانطلاقها من برنامج آرب جوت تالنت؛ وسيقوم صدى البلد بنشر فيديوهات الندوة تباعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المُقبلة. 

 

أحدث أعمال ياسمينا العلواني 

وكان احدث أعمال المطربة ياسمينا العلواني، هو كليب "ايه اللي فيها مش فيا"، والذي تم طرحه عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، منذ 11 يونيو 2019، وحصد مليون ونصف المليون مشاهدة منذ طرحه.

 

ألبوم المطربة الشابة ياسمينا العلواني، الأخير، بلغت نسب مشاهداته ما يزيد عن 3 مليون، بعد أسبوع فقط من طرحه في 20 يونيو 2019، وعلى الرغم من طرحه بالتزامن مع انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.

 

وجاءت الأغنية الرئيسية للألبوم «ايه اللي فيها مش فيا»، في الترتيب الأول من حيث نسب المشاهدة، إذ حصدت مليونا و277 ألف مشاهدة، بينما جاءت أغنية "من كام سنة" في المركز الثاني برصيد 146 ألف مشاهدة، و"بعد ما طنت ليك" ثالثًا، برصيد 138 ألف مشاهدة، حتى الآن.

 

ويضم الألبوم 10 أغنيات، من إنتاج شركة "إيه إم" للإنتاج الفني، وتوزيع شركة "أربو بلس"، هذا وسيتم طرح أغاني الألبوم على قناة ياسمينا علواني، على اليوتيوب، وكذلك على كافة المواقع الغنائية المعروفة.

 

يذكر أن شهرة ياسمينا علواني ذاعت، بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب "آراب جوت تالنت"، وحصلت على "الباز الذهبي" للوصول إلى نصف النهائي، بعد اختيار نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج "عن العشاق سألوني"، لأكثر من ٥٠ مليون مشاهدة، على "يوتيوب".

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