بحضور المبعوث الأممي.. انطلاق اجتماعات لجنة 5+5 الليبية في مصر لبحث إخراج المرتزقة

عرضت فضائية “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا، حيث انطلاق اجتماعات لجنة 5+5 الليبية في مصر لبحث إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا وممثلين عن دول الجوار.





كما تعتزم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 خلال اجتماعها مناقشة سبل إخراج المرتزقة بما يسهم في دعم الحلول السياسية.



كما يتزامن اجتماع اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 في القاهرة مع موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل طبقا لخارطة الطريق الأممية.





وسنوافيكم بالتفاصيل