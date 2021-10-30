وظائف الأزهر 2021 .. إعلانات الأماكن الخالية في عدة قطاعات

أعلن الأزهر الشريف، عن العديد من الوظائف الخالية والمطلوبة في قطاعاته المختلفة، ضمن إعلانات وظائف الأزهر 2021 ، في الأماكن المختلفة.

ويبحث الكثير من الشباب والمهتمين بشئون الأزهر الشريف، عن إعلانات وظائف الأزهر 2021 ، للمشاركة في هذه الوظائف والتقديم عليها.

وظائف الجامع الأزهر 2021

وأعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف، عن وظائف جديدة في الجامع الأزهر، وعن فتح باب التقدم للراغبين في العمل بفروع أروقة الجامع الأزهر على مستوى الجمهورية.

وتضمنت وظائف جديدة في الجامع الأزهر، في الحاجة إلى محفظين للقرآن الكريم، ومعلمي تجويد، أو معلمي قراءات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو المُحالين للمعاش.

شروط وظائف الجامع الأزهر



يشترط في المتقدمين إلى وظائف جديدة في الجامع الازهر، الشروط التالية:

• إجادة حفظ القرآن الكريم كاملًا.

• إجادة أحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.

• بالنسبة للمتقدمين لوظيفة معلم قراءات، يُشترط إجادة أصول القراءات العشر.

• أن يكون المتقدم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو المُحالين على المعاش.

• الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة التي يعمل بها الموظف؛ للعمل بأروقة الجامع الأزهر بعد أوقات العمل الرسمية.

• ستتم مكافأة المقبولين للعمل وَفقًا للوائح المالية المعمول بها والمعتمدة من السلطات المُختصة (لائحة التدريب).

• اجتياز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.

• مؤهل دراسي مناسب لطبيعة العمل.

• بيان حالة وظيفية حديث للعاملين بالجهاز الإداري للدولة موجه للجامع الأزهر الشريف، يتم سحبه سكانر ورفعه على رابط التقديم.

وتقرر بأن يكون آخر موعد للتقديم 15 سبتمبر 2021 المقبل، ولمعرفة عناوين مقرات فروع أروقة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية اضغط هنا

وظائف الأزهر 2021

وأعلنت منطقة الجيزة الأزهرية عن حاجتها لشغل وظيفة مدير إدارة الشئون الوظيفية من بين العاملين بمنطقة الجيزة ومعاهدها ووفقا للشروط الاتية:

ا۔ مؤهل عال مناسب

۲۔ أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من شاغلي الدرجة الأولى (أ) بالمجموعة النوعية لوظائف التنمية الإدارية

٢. ألا يكون موقعا عليه جزاء اد ثرمن 10 أيام ولم يتم محوه.

4 غير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

هـ ألا تقل درجة تقارير الكفاية عن آخر عامين عن ممتاز.

6- اجتياز الاختبارات المقررة.

وعلى الراغبين في شغل الوظيفة المذكورة التقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الازهرية في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ الإعلان.

وظائف خالية في الأزهر الشريف

وأعلنت الإدارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية عن حاجتها لعدد ٢ باحثين للعمل بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام المنطقة وفقا للمعايير الآتية.

كما أعلنت الإدارة المركزية للشئون الهندسية عن حاجتها لوظيفة مدير الإدارة الهندسية بفروعها بالمناطق التالية:

• القليوبية. • المنوفية. • الشرقية. • الدقهلية. • الغربية. • كفر الشيخ. • دمياط. • الإسكندرية. • مرسى مطروح. • بورسعيد. • الإسماعيلية. • البحر الاحمر. • جنوب سيناء. • شمال سيناء. • الجيزة. • الفيوم. • بني سويف. • أسيوط. • سوهاج. • قنا. • أسوان. • الوادي الجديد.

وذلك من بين العاملين بالإدارة المركزية للشئون الهندسية، ووفقًا للشروط التالية:

• مؤهل عال هندسي مناسب.

• أن يكون المتقدم لشغل الوظيفة من شاغلي الدرجة الأولى (أ) ، (ب) بالمجموعة النوعية لوظائف الهندسة.

• ألا يكون موقَّعًا عليه جزاء أكثر من 10 أيام ولم يتم محوُه.

• غير محال للمحاكمة الجنائية أو التأديبية.

• ألا تقل درجة تقرير الكفاية لآخر عامين عن ممتاز.

• اجتياز الاختبارات المقررة، وعلى السادة الراغبين في شغل الوظيفة المذكورة التقدم بطلب باسم رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية التابع لها، في موعد غايته خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان، على أن يتم إرسال الطلبات عن طريق الدورة المستندية (السيستم) للمنطقة مستوفيًا الشروط المذكورة بالإعلان.

وظائف خالية في الأزهر



أعلنت منطقة الإسكندرية الأزهرية، عن حاجتها لشغل وظائف ( 4 موجه شئون قرآن كريم – موجه مكتبات بإدارة المنتزه – 2 موجه لغة فرنسية - شيخ معهد بنين جمال زين الدين الإعدادي – شيخ معهد الشهيد عبدالمنعم رياض الابتدائي )، ندبًا داخليًا وبصفة مؤقتة ولحين شغلها بصفة رسمية.

وحددت منطقة الإسكندرية الأزهرية، الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهي كالآتي:

1 - أن يكون المتقدم حاصلًا علي مؤهل عالي - مناسب.

2- أن يكون المتقدم شاغلًا لإحدي وظائف التعليم وحسب بطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة، وعلى درجة معلم أول ( أ ).

3 - أن يكون حاصلًا علي تقريرين أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ التقدم.

4– عدم وجود مانع من موانع شغل الوظيفة المعلن عنها حتى تاريخ الاختيار الفعلي.

5 -ألا يكون وقع عليه جزاء لمدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة أو محال للمحاكمة التأديبية جزاء بالأبعاد عن الوظائف الإشرافية أو القيادية.

كما يشترط في المتقدم لوظيفة موجه شئون قرآن كريم بالإضافة إلى الشروط السابقة:

1) أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل عال تربوي (الكليات الأزهرية علوم دينية أو عربية ) أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى إجازة التأهيل التربوي .

2) أن يكون المتقدم حافظًا لكتاب الله حفظًا وتجويدًا.

وحددت منطقة الإسكندرية الأزهرية، طريقة تقديم الطلبات، وتكون إلى إدارة التنسيق اعتبارًا من اليوم 12 /9 / 2021 ولمدة ( عشرة أيام )، مع إرفاق بيان حالة معتمد وصورة معتمدة من آخر تقريرين أداء ولمن لديه شهادات خاصة بالحاسب الآلي ICDL أو أي شهادات أخري (ماجستير / دكتوراه) أن يرفق صورة منها.