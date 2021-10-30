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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلامي كويتي لـ قرداحي: لولا السعودية والإمارات لحكم الوطن العربي من طهران

صدى البلد

استنكر الإعلامي الكويتي محمد الملا، التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بشأن دول الخليج، والتي جاء على إثرها قرارات بسحب السفراء ووقف الوارادات إلى لبنان.

 

وقال "الملا"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، موجهاً رسالة لـ قرداحي: " لولا جهود المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لكان الوطن العربي يُحكم من طهران، فكيف تدلى بمثل هذه التصريحات وقد استضافتك دول الخليج وأكرموك. 

 

وأعلنت المملكة العربية السعودية، الجمعة، استدعاء سفيرها في لبنان، للتشاور ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة، وتقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، وذلك بعد الأزمة التي أحدثتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

 

وأعقب قرار السعودية قرار لمملكة البحرين يفيد طلبها من السفير اللبناني لديها، مغادرة أراضي المملكة خلال 48 ساعة مقبلة، وذلك بعد قرار سعودي مماثل، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي عن دور السعودية في حرب اليمن.

 

وقالت الخارجية البحرينية ، إن القرار يأتي على خلفية سلسلة التصريحات والمواقف المرفوضة والمسيئة التي صدرت عن مسؤولين لبنانيين في الآونة الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة البحرينية، في بيان، أن هذا القرار لا يمس بالأشقاء اللبنانيين المقيمون في المملكة.

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