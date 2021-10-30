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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت تطرد القائم بأعمال السفير اللبناني بسبب تصريحات جورج قرداحي

أرشيفية
أرشيفية

أعلنت وزارة خارجية الكويت، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في لبنان، وإمهال القائم بالأعمال اللبناني 48 ساعة لمغادرة أراضيها.

 

وقالت الخارجية الكويتية في بيان، إن قرار سحب سفيرها لدى بيروت سببه استمرار التصريحات السلبية ضد السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، وعدم اتخاذ الحكومة اللبنانية الإجراءات المناسبة لردع عمليات التهريب إلى دول مجلس التعاون.

 

وأضاف البيان: "نأسف لما آلت إليه الأمور مع بيروت، ونؤكد عدم المساس باللبنانيين المقيمين لدينا".

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واتخذت العديد من دول الخليج إجراءات عديدة بحق الدولة اللبنانية بعد التصريحات المسيئة التي أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

 

وأعلنت المملكة استدعاء السفير السعودي لدى لبنان، ومغادرة السفير اللبناني لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ 48 ساعة القادمة".

 

وشملت أيضا القرارات "وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة وهو ما يعد ضربة قاسمة الي الاقتصاد اللبناني الذي بات يأن من كثرة الأزمات التي لحقت به في الآونة الأخيرة.

 

وأصدر رؤساء وزراء لبنان السابقون، في وقت سابق من اليوم، بيانا طالبوا فيه  قرداحي، للاستقالة، بعد التصريحات التي أدلى بها، وتسببت في أزمة مع السعودية وعدد من دول الخليج.

الكويت لبنان قرداحي السعودية الحكومة اللبنانية بيروت

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