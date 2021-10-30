العراق.. تسمم عائلة مرشح فائز بالانتخابات ووفاة أحد أفرادها

تعرضت عائلة الفائز في الانتخابات العراقية عن محافظة بابل، ياسر الحسيني، إلى التسمم، ما أدى الى وفاة أحد افرادها جراء ذلك.



وبحسب وسائل إعلام عراقية توفي نجل ياسر الحسيني، جراء التسمم الذي أصاب العائلة، في شمال بابل، فيما تم ادخال باقي أفراد العائلة إلى العناية المركزة في المستشفى.



بدوره، قال العميد عادل الحسيني مدير علاقات إعلام شرطة بابل، إنه "لا توجد أي دعوى في مركز الشرطة لحد الآن، بهذا الصدد".



يشار إلى أن المرشح عن محافظة بابل، ياسر الحسيني، فاز في الانتخابات، عن الدائرة الرابعة في المحافظة، بعد ان حصل على 9222 صوتاً.



وأجريت الانتخابات العراقية المبكرة في 10 اكتوبر الجاري، لكن نتائجها التي من المفترض ان تعلن في غضون 24 ساعة بعد الانتخابات، لم تلق قبولاً من قبل بعض الكتل التي لم تحقق تمثيلاً، كما في البرلمان السابق.



المفوضية العليا المستقلة للانتخابات كانت قد أعلنت نتائج الانتخابات الأولية كاملة بعد العد والفرز اليدوي للمحطات المتلكئة.



وعقب إعلان النتائج الأولية للانتخابات، رفض كل من تحالف الفتح (يضم فصائل الحشد الشعبي)، وائتلاف الوطنية، وائتلاف دولة القانون، وتيار الحكمة، وائتلاف النصر، وكلها قوى شيعية، إضافة إلى الحزب الإسلامي وتحالف عزم (سني).



