لجذب المتابعين..الداخلية تكشف حقيقة اغتصاب فتاة على يد زميلتيها بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تعرض إحدى الفتيات للاعتداء من قبل إثنين من زميلاتها بإحدى المدارس بالغربية.



وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً "تعرض إحدى الفتيات بالمحلة للاغتصاب من قبل إثنين من زميلاتها داخل دورة مياه إحدى المدارس الثانوية "بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية.



بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله ، ولم يستدل على ثمة وقائع نهائياً ، وأن الغرض من النشر إثارة الرأي العام وجذب المتابعين وتحقيق أغراض شخصية للمسئول عن الصفحة المشار إليها.



بإجراء التحريات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من التوصل إلى المسئول عن الصفحة (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا).



عقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافه وضبطه ، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.