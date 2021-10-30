الشارع لا يليق بالمواطن.. القباج تكشف استعدادات التضامن لاستقبال موسم الشتاء.. فيديو

وزارة التضامن الإجتماعى تستعد لموسم الشتاء

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك ٢٦ مركز إغاثة على مستوى الجمهورية،بالإضافة إلى ٢٧ فرعا للهلال الأحمر المصرى .

و أضافت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد الباز ببرنامج" آخر النهار" المذاع على" قناة النهار "،أن الوزارة لديها مهمات إغاثة تتضمن بطاطين،و خيام، و أغطية، و مخدات ،و إسعافات أولية، و أدوية أساسية .

و أوضحت وزيرة التضامن الإجتماعى، أنه يتم تدريب المسعفين، و إقامة تجارب حية بالمشاركة مع القوات المسلحة من خلال عمل خيام استعدادا للطوارئ .

و أكدت، أن الوزارة تتعاون مع الجمعيات الأهلية وكل منهما يقوم بدوره مثل توزيع الأغذية و الدعم النفسي للأسر المصابة و نقل المصابين و ايضا منهم من يتولى مسئولية التبرعات بالدم .



و أشارت إلى، أن الهلال الأحمر المصرى به ما يقرب من ١٠ آلاف متطوع ميدانى، بالإضافة إلى ١٥٠ سيارة جر رباعى عند حدوث سيول.

و نوهت إلى، أن الوزارة ستقوم بتنفيذ حملة تسمى الشارع ليس مآوى لكى يتم السيطرة على وجود مواطنين بالشوراع بلا مأوى معقبة الشارع لا يليق بالمواطن المصرى.