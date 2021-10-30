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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبي يقضي على آمال المقاولون ويسجل الهدف الثالث

صدى البلد

أحرز إنبي الهدف الثالث، فى شباك المقاولون العرب ، من عمر الشوط الثاني ، فى المباراة التي تجمع الفريقين علي ملعب بتروسبورت فى الجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف إنبي الثالث فى الدقيقة 69 ، عن طريق دينوبيتر جودي من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء .

وأفتتح إنبي فى الدقيقة 8 بعدما أرسل صلاح ريكو تمريرة عرضية من جهة اليمين وقابلها إيبوكا برأسية قوية من على القائم الأول بعد تحرك رائع لتمر الكرة على يسار الحارس أبو السعود داخل الشباك.

وأضاف إنبي الثاني فى الدقيقة 55 عن طريق جون إيبوكا من ركلة جزاء .

وفي الدقيقة 5 باغت دينوبيتر جودي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس محمود أبو السعود.

 

وتوقفت المباراة بسبب سقوط اللاعب مصطفى جمال على أرضية الملعب وخروجه لتلقي العلاج خارج الملعب فى الدقيقة 20.

 

وفي الدقيقة 34 تلقي مصطفى شكشك بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على عبد الرحمن جبنة.

 

وأنقذ إبراهيم يحيي مرمي إنبي من أمام جون أوكويي إيبوكا بعدما استلم الكرة داخل منطقة الجزاء أمام المرمى ثم سدد كرة قوية ولكن تصدى لها المدافع إبراهيم يحيى قبل وصولها للمرمى.

 

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