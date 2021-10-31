أخبار التوك شو|أحمد موسى: هدم 12 سجنا ونقل السجناء لهذه الأماكن..وزير التموين يعيد النظر في أسعار بعض السلع

تناولت برامج التوك شو عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

بنراعى ربنا..أحمد موسى: أنظمة غذائية صحية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، إن هناك مخابز داخل مركز التأهيل، وهذا الخبز يتناوله نزلاء مركز الاصلاح والتأهيل ".

أحمد موسى: هدم 12 سجنا ونقل السجناء لهذه الأماكن.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، إنه سيتم هدم سجن استئناف القاهرة المتواجد بجوار مديرية أمن القاهرة واستغلال تلك المنطقة في الاستثمارات .



وزير التموين يعيد النظر في أسعار بعض السلع .. فيديو

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه هناك ظروف عالمية تؤثر على كافة دول العالم خاصة بعد جائحة كورونا والتغيرات المناخية وارتفاع أسعار الطاقة .



وزيرة البيئة: قمة كوب 26 أهميتها بالغة لحل أزمة التغيرات المناخية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن قمة المناخ كوب 26 التي ستعقد خلال ساعات في مدينة جلاسجو لها أهمية خاصة بالنسبة للمواطن قائلة : " الناس بتتخيل أن الدول تجتمع على مستوى هذه القمم لاخراج اتفاقيات فقط، بس مايعرفوش ما علاقة ذلك ومردوده على المواطن المصري " .



السياحة والآثار تكشف موعد الاحتفال بـ طريق الكباش |فيديو

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن اجتماعه اليوم مع الرئيس السيسي تناول عدة محاور، أهمها الاطمئنان على حركة السياحة في مصر، وسلامة السائحين والعاملين في القطاع، والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، معقباً: "ديه اهم حاجة لانه يعتبر أهم شعار لأي دولة سياحية خاصة في المرحلة اللي بنمر بيها ديه".



لميس الحديدي عن إلغاء حالة الطوارئ: قرار مهم وإيجابي

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء حالة الطواريء قائلة : " هذا القرار قوبل بترحاب شديد على المستوى الدولي والمنظمات الدولية المختصة بحقوق الإنسان".



الخشت يوضح تفاصيل افتتاح أكبر وحدة رعاية للأطفال حديثى الولادة .. فيديو

كشف الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، تفاصيل افتتاح أكبر وحدة رعاية للأطفال حديثي الولادة والمبتسرين بمستشفى أبو الريش.

لميس الحديدي: لدينا تهديدات بالتغيرات المناخية قد تؤدي لكوارث طبيعية

قالت الإعلامية لميس الحديدي أن الأنظار تتجه لقمة المناخ " كوب 26 " التي تعقد في مدينة " جلاسجو " حيث تملك أهمية خاصة تعكسها نسبة الحضور التي تقدر بنحو 197 وفد من دول مختلفة بإجمالي 10 آلاف مشارك من أنحاء العالم ".

التنمية المحلية توضح فعاليات اليوم الافتتاحي لاحتفالية اليوم العالمي للمدن .. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن في الصباح شهدت مصر اليوم الافتتاحي لاحتفالية اليوم العالمي للمدن، مشيراً إلى أنه حضر الكثير من الخارج وشهدوا على مشروعات الدولة المصرية ومن ضمنهم : الأمين العام للمستوطنات البشرية.

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

وجه الدكتور أيمن حمزه، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، رسالة قوية لسارقي التيار الكهربائي.