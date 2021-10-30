التنمية المحلية توضح فعاليات اليوم الافتتاحي لاحتفالية اليوم العالمي للمدن .. فيديو

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن في الصباح شهدت مصر اليوم الافتتاحي لاحتفالية اليوم العالمي للمدن، مشيراً إلى أنه حضر الكثير من الخارج وشهدوا على مشروعات الدولة المصرية ومن ضمنهم : الأمين العام للمستوطنات البشرية.



وأشار خالد قاسم في مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن مصر أنفقت 375 مليار جنيه، لتحسين الخدمة للمواطنين ، وخاصة مواطني الصعيد.

برنامج التنمية الحضارية المصري

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية أن وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة قدمت الشكر للدولة المصرية على جهودها، لما شهدته من برنامج التنمية الحضارية المصري ، وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، وبرنامج حياة كريمة.



وتابع مساعد وزير التنمية المحلية، أن هذا دليل على جهود مصر العملاقة في تنظيم هذه الاحتفالية أيضاً، مشيراً إلى أن غداً ستشهد مصر تدشين احتفالية اليوم العالمي للمدن في مدينة الأقصر ، منوهاً أن شعار المدينة هو " مدينة أفضل لحياة أفضل".