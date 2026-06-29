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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزيرة التضامن تشهد فعالية " قمة مصر للأفضل".. وتتقلد جائزة “ الإنجاز مدى الحياة”

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهدت مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعالية " قمة مصر للأفضل" التي تقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وانطلقت أعمال القمة هذا العام تحت شعار «استحقاق الريادة.. وتنافسية المستقبل»، بمشاركة أكثر من 400 قيادة يمثلون الدوائر الرئيسية لحركة المال والأعمال في مصر، كصانعي السياسات وقيادات المؤسسات التمويلية الكبرى والمستثمرين والعديد من دوائر المال والأعمال، إلى جانب مشاركة موسعة من سيدات المال والأعمال ووسائل الإعلام المحلية والإقليمية، لتشكل بذلك منصة استراتيجية تعكس عمق الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، وتبرز حصاد جهود القطاع الخاص المصري التي نجحت في صياغة نموذج اقتصادي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات العالمية، مع تعزيز فرص التشغيل المستدام.

وشهدت احتفالية هذا العام تقليد الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي جائزة  " الإنجاز مدى الحياة" تقديراً لمجهوداتها على الصعيدين الدولي والمحلي ونجاحاتها خلال رئاسة المجلس القومي للمرأة وجهودها في وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تشرفها بوجودها في قمة "مصر للأفضل"، وكذلك تقديرها على التكريم وتقليدها بتلك الجائزة العزيزة، مشيرة إلى أن قمة "مصر للأفضل" تدخل عامها الحادي عشر، برعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والتي أصبحت واحدة من أهم المنصات الوطنية التي تحتفي بقصص النجاح، وتكرم المؤسسات والقيادات التي استطاعت أن تصنع الفارق في الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية وصناع القرارات في مثلث التنمية، القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، لنثبت جميعا أن التميز أصبح مسؤولية، واستحقاق يُبنى بالعمل والابتكار والقدرة على الاستمرار.

وتقدمت بخالص الشكر والتقدير لمجلة أموال الغد الاقتصادية ووكالة إكسلانت التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بقيادة الكاتبة الصحفية دينا عبد الفتاح، وما يقدمونه من جهود لتكريم أيقونات النجاح من الشركات والقيادات التنفيذية الأكثر تأثيرًا في مسيرة التنمية الاقتصادية، وفق تصنيفات نوعية تشمل أفضل الشركات المقيدة في البورصة، وأقوى السيدات تأثيرًا في مؤسسات الأعمال، إلى جانب تكريم نخبة من القيادات التنفيذية في القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن جوائز متخصصة في مجالات الاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، وريادة الأعمال.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن انعقاد القمة يأتي  هذا العام تحت شعار "استحقاق الريادة.. وتنافسية المستقبل" في توقيت بالغ الأهمية، تخوض فيها الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مرحلة جديدة من البناء الاقتصادي؛ تقوم على تعزيز الإنتاج، ودعم الاستثمار، وتمكين القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أعمال أكثر قدرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن التجربة المصرية أثبتت أن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا عندما تتحرك الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في اتجاه واحد، فكل فرصة عمل جديدة تعني أسرة أكثر استقرارًا، وكل استثمار مسؤول يعني مجتمعًا أكثر تماسكًا، وكل شركة تضع الإنسان في قلب استراتيجيتها تصبح شريكًا في بناء الدولة.

مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قمة مصر للأفضل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي

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