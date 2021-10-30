مفكر سياسي : إلغاء حالة الطوارئ متوافق مع استراتيجية الجمهورية الجديدة |فيديو

قال الدكتور عبد المنعم سعيد المفكر السياسي و الاستراتيجى، إن خلال العشر سنوات كانت مصر فى حالة حرب مع الإرهاب.

و أضاف سعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "cbc"،أن الغاء حالة الطوارئ يعنى بأن الدولة دخلت حالة من الاستقرار السياسي و جرت بها عملية تنمية بناء كبير.



و أوضح المفكر السياسى و الاستراتيجى، أن قرار إلغاء حالة الطوارئ ياتى متوافقا مع إستراتيجية الجمهورية الجديدة ،و سيساعد فى جذب مزيد من الإستثمارات.



إلغاء مد حالة الطوارئ



كان يوم الاثنين الماضي، مليئا بزخم الأحداث التاريخية على المستوى الداخلي، فقد شهد الرئيس السيسي، حفل تخرج الكليات العسكرية الدفعة 115 حربية، وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة بالكلية الحربية.

كما قرر الرئيس السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ لأول مرة منذ سنوات، وقال البيان الرئاسي: "يسعدني أن نتشارك معًا تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأوضح الرئيس السيسي خلال البيان، أن هذا القرار، كان الشعب المصري صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء.