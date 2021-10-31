محمد يوسف: وزارة التضامن تستعد لإستقبال موسم الشتاء ومساعدة المشردين

رفع وزارة التضامن الاجتماعى درجة استعداد فرق التدخل السريع لإنقاذ "المشردين"

قال محمد يوسف رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي ،إن الدكتورة نيفين القباج وزيرةالتضامن الاجتماعي وجهت بالاستعداد الكامل لاستقبال موسم الشتاء و التقلبات الجوية.

و وأضاف يوسف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة" cbc"، أن هناك غرفة عمليات،و فرق للتدخل السريع تعمل بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصرى لإنقاذ المشردين فى ظل التقلبات الجوية .



و اوضح رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي: ، أن هناك ٢٧ فريق على مستوى محافظات الجمهورية يضم كل فريق ٤٠ عضو.

رفعت وزارة التضامن الاجتماعى درجة استعداد فرق التدخل السريع لإنقاذ "المشردين" استعدادا لموسم الشتاء والتقلبات الجوية .



ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع برفع درجة الاستعداد القصوى لإنقاذ المشردين بالشوارع، استكمالا لجهودها المستمرة في تأمين الصغار والكبار من مخاطر الشارع، خاصة أن هذه المخاطر تزداد في فصل الشتاء في ظل التقلبات المناخية والأمطار والسيول التي تهدد حياة من يتخدون من الشارع مأوى لهم.

وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بين الوزارة وجمعية الهلال الأحمر المصري، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للكوارث والأزمات تحت رئاسة مجلس الوزراء، لمعرفة الأوضاع الجوية باستمرار، والتأكد من اكتمال المهمات في مراكز الإغاثة التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية والتي تشمل البطاطين والخيم والأدوية وغيرها من مستلزمات الإغاثة، وتوفير أماكن بدور الرعاية الاجتماعية للحالات الطارئة، وكذلك رفع كفاءة الفرق المتنقلة لتحقيق أقصى سرعة من الاستجابة للبلاغات والشكاوى.