عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يكن الكرسي غايتي .. محمد مجاهد يعلن تنازله عن كافة الدعاوى القضائية المتعلقة بانتخابات سموحة

صدى البلد

أعلن محمد السيد مجاهد، الحاصل على حكم قضائي بإدراج اسمه بكشوف المرشحين على منصب رئاسة نادي سموحة في الإسكندرية "دون تنفيذ ذلك" بالانتخابات التي جرت، أمس الجمعة، تنازله عن الدعوى القضائية المرفوعة بشأن بطلان الانتخابات والتي تم تحريكها صبيحة إجراءها، حيث أسفرت عن فوز المحاسب وليد عرفات، برئاسة النادي، على حساب محمد فرج عامر، الرئيس السابق لمدة 23 عامًا.

وقال "مجاهد" في بيان صحفي صدر عن مركزه الإعلامي، ، "لن أحرك دعاوى قضائية لبطلان انتخابات نادي سموحة، وما تم تحريكه كان صبيحة الانتخابات، ويعمل المستشار القانوني على إنهاء كافة إجراءات التقاضي والتنازل عن كل الدعاوى المرفوعة، وسأكون في المكان الذي يمكنني من الوفاء بالعهد والوعد، ودائما وأبدًا المكان المناسب بينكم، ولو تأخرنا قليلًا فإننا قادمون، وفى كل الأحوال  أرحب بأصحاب البيت الأصيل، وإيمانهم بأن الأمر لم ينتهي، وإن والحمد لله فائزون".

وأردف "مجاهد" قائلا: "أصحاب البيت الأصيل.. أعضاء نادي سموحة الكرام، تابعتم خلال الفترة الماضية الأحداث المتلاحقة التي حولت المنافسة على مقعد رئاسة نادي سموحة إلى معارك قضائية، لم أكن أود الدخول فيها، وكان آخرها صدور قرار من اللجنة التنسيقية بمركز التسوية والتحكيم الرياضي، فجر جمعة الانتخابات، يقضي بوقف انعقاد الجمعية العمومية، نتيجة لما شاب الدعوة لانعقادها من تجاوزات والامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية".

وتابع "مجاهد"، "ورغم ذلك انعقدت الجمعية العمومية في موعدها، بالمخالفة للقانون، وبالمخالفة لكافة الأحكام القضائية التي كانت تقضى بإدراج اسمي ضمن قائمة المرشحين على مقعد رئاسة مجلس إدارة نادى سموحة، والجميع تابع ما حدث وما أسفر عنه اليوم الانتخابي من تجاوزات، ومخالفات، ولكن ما هون الأمر هو أن النتيجة جاءت كما تمناها الجميع، بانتهاء عصر الهيمنة على مجلس إدارة النادي، وانتهاء عصر الصوت والقرار الواحد، وانتهاء عصر الأكاذيب والاتهامات الباطلة، والتي نالت من الجميع، ولكني تحملت منها الرصيد الأكبر".

وأختتم "مجاهد" كلامه قائلا: "لم يكن الكرسي غاية أو المنصب طموح، بل وسيلة لنواصل دورنا الحقيقي تجاه نادينا، فإلى كل من اختزل الأمر في المكسب والخسارة: اتركوا الأشياء بمسمياتها قليلًا، فالنادي بات في أشد الاحتياج لأن يُسمع أنين أعضائه الذي غاب عن سماعهم 23 عامًا، لذلك فإن ترشحنا لم يكن وليد اللحظة، فخدمة نادينا تربينا عليها منذ الصغر، وتعلمنا أنها فرض لا يتخلى عنها سوى المُشتاق، كنت بينكم في أصعب الأوقات، وهذا حقكم علي، ومستمر معكم طالما في العمر بقية".

سموحة نادي سموحة الانتخابات فرج عامر الجمعيه العموميه محمد مجاهد محمد فرج عامر مركز التسوية والتحكيم الرياضي الدعوى القضائي الدعاوى القضائية رئاسة نادي سموحة

ترشيحاتنا

سيف زاهر عن الدوري المصري: مستوى الفرق كلها حاجة في منتهى الحلاوة

إيران: نعتقد بوقوف إسرائيل والولايات المتحدة وراء هجوم محطات البنزين

فصل طالبتين تشاجرتا بسلاح أبيض داخل مدرسة فى بور فؤاد

«لو النيل انقطع عنكم تموتوا»..وزير الري يحكي موقف بينه وبين وزير إفريقي

رئيس سموحة الجديد: أحمد سامي مستمر.. وسنخفض ميزانية الكرة بشروط

التهور مرفوض .. ماذا سيدور في كواليس اجتماع بايدن وأردوغان؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ