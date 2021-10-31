أحمد مغاورى يستعرض تفاصيل الجناح المصرى بمعرض إكسبو دبى 2020

معرض اكسبو يعد الحدث الأهم لانه يخاطب المستقبل

قال الدكتور أحمد مغاورى رئيس جهاز التمثيل التجارى والمفوض العام للجناح المصرى بإكسبو دبي 2020، إن رئيس الوزراء القى كلمة عن مصر فى الجناح المصرى بمعرض إكسبو دبى، و ما حدث بها من تنمية و العلاقات بين البلدين.

و أضاف المغاورى خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة cbc، أنه تم عقد لقاءات ثنائية تهم البلدين مشيرا إلى، أن دورة إكسبو الماضية فى ٢٠١٥ تختلف عن معرض إكسبو ٢٠٢٠ .

وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجارى والمفوض العام للجناح المصرى بإكسبو دبي 202، أن معرض اكسبو يعد الحدث الأهم لانه يخاطب المستقبل، منوها إلى أن المعرض يشارك فيه ١٩٢ دولة ويتم مناقشة الكثير من الموضوعات بين الدول.



و أكد، أن هناك قسم من اقسام الجناح المصرى به آلة للزمن لكى ترى مصر فى احقاب مختلفة.