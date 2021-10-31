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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بين طالب وعاطل.. تفاصيل وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن وقوع مشاجرة أمام جامعة الإسكندرية ووجود مصابين.

بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة باب شرق بمديرية أمن الإسكندرية بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

و بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة كلامية بين طرف أول (عاطل "مصاب بجرح سطحى باليد" - شقيقه "طالب، مصاب بجرح بالظهر" – عامل ضبط بحوزته سلاح أبيض "سكين"، مقيمين جميعهم بدائرة قسم شرطة ثان الرمل) - طرف ثانى (طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة أول العامرية "مصاب بجروح وكدمات"، ضبط بحوزته سلاح أبيض "كتر") بسبب التزاحم حال سيرهما بمحل البلاغ تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم بالضرب بإستخدام الأداتين المضبوطين مما أدى لحدوث الإصابات المنوه عنها.. أمكن ضبط طرفى المشاجرة والأدوات المستخدمة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية موقع التواصل الاجتماعي مشاجرة جامعة الإسكندرية مشادة كلامية

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