عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بعد تغيير اسم فيس بوك.. مارك زوكربيرج فى مبارزة افتراضية بالسيف| فيديو

صدى البلد

نشر مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، فيديو له عبر حسابه على موقع  "فيس بوك" وهو يلعب افتراضيا مبارزة السلاح مع مبارزة السيف الأمريكية لى كيفر .

وعلق مارك زوكربيرج ، على الفيديو قائلا: "لقد كان من الممتع تخيل أنواع التجارب التي سيفتحها ميتافرس، مثل إعطاء الجميع القدرة على السياج مع الميدالية الذهبية الأولمبية لى كيفير"

وتابع مارك: "تنبيه.. سوف تفوز فى كل مرة".

txt

ما الأسباب التي دفعت مارك زوكربيرج لتغيير اسم شركة فيسبوك إلى "ميتا"؟

txt

مارك زوكربيرج يكشف معلومات جديدة عن ميتافيرس "فيسبوك سابقا"

 ويذكر ان قال مارك زوكربيرج المدير التنفيذى لشركة ميتا، فيسبوك سابقا، إن الشركة ستعزز آليات أمان كبيرة للمستخدمين وقواعد للسلامة من أول يوم يبدأ فيه مشروع ميتافيرس الخاص بتكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز، والذي سيغير تجربة المستخدمين التقليدية على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد زوكربيرج أن قواعد السلامة التي ستطبق في ميتافيرس ستكون شديدة الصرامة لتضمن الحفاظ على المستخدمين، وأنه إذا قام أحد المستخدمين تحدى القواعد الموجودة وإلحاق الضرر أى من المستخدمين فإنه سيواجه مشكلة كيرة للغاية.

وشدد على أن تجربة الواقع الافتراضي الجديدة ستكون مختلفة تماما عن تلك التقليدية حيث إذا تم حظر أحد المستخدمين فإنه سيكون خارج النظام الكامل وسيختفى تماما، وليس كما هو الحال عليه الآن في تطبيقات فيسبوك والتطبيقات الأخرى.

وأضاف زوكربيرج أنه ستكون هناك حماية أيضا للملكية الفكرية داخل تجربة ميتافيرس، ولن يكون أحد قادرا على سرقة المعلومات أو نسب أى محتوى فكرى له. 

زوكربيرج مارك زوكربيرج شركة فيسبوك فيسبوك

ترشيحاتنا

هل يجوز الاكتفاء بمسح الشعر عند الاغتسال من الجنابة لأكثر من مرة؟..الإفتاء تجيب

غضب أمريكي بسبب مناولة بايدن والبابا فرانسيس .. ماذا حدث؟

نقيب المأذونين: حل حكومي جديد لمواجهة ظاهرة الطلاق في مصر

مصيلحي: مابولولو مفاجأة الموسم.. ولم أحسم موقفي من الانتخابات

حماقي يتحدى الأمطار بحفل كامل العدد في الإسكندرية .. صور

بيكهام وترامب وأوبرا الضحية..اختراق دار مزايدات في بريطانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من الغد.. أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنكي الأهلي ومصر

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

ساندويتشات شاورما..تسمم 20 شاب وفتاة في بني سويف والقبض على صاحب المطعم

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

أمطار غزيرة على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات القادمة| فيديو

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنا جبان.. ويل سميث يصدم جمهوره ويعترف بتفكيره في الانتحار|فيديو

شاهد.. لحظة سقوط رئيس وزراء تايلاند أثناء توجهه لإلقاء خطاب عن كورونا

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

فيديو

طلقها غيابياً.. فاتن موسى تكشف عن تصرف غريب من مصطفى فهمي |فيديوجراف

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ