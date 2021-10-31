بعد تغيير اسم فيس بوك.. مارك زوكربيرج فى مبارزة افتراضية بالسيف| فيديو

نشر مارك زوكربيرج ، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، فيديو له عبر حسابه على موقع "فيس بوك" وهو يلعب افتراضيا مبارزة السلاح مع مبارزة السيف الأمريكية لى كيفر .

وعلق مارك زوكربيرج ، على الفيديو قائلا: "لقد كان من الممتع تخيل أنواع التجارب التي سيفتحها ميتافرس، مثل إعطاء الجميع القدرة على السياج مع الميدالية الذهبية الأولمبية لى كيفير"

وتابع مارك: "تنبيه.. سوف تفوز فى كل مرة".

ويذكر ان قال مارك زوكربيرج المدير التنفيذى لشركة ميتا، فيسبوك سابقا، إن الشركة ستعزز آليات أمان كبيرة للمستخدمين وقواعد للسلامة من أول يوم يبدأ فيه مشروع ميتافيرس الخاص بتكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز، والذي سيغير تجربة المستخدمين التقليدية على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد زوكربيرج أن قواعد السلامة التي ستطبق في ميتافيرس ستكون شديدة الصرامة لتضمن الحفاظ على المستخدمين، وأنه إذا قام أحد المستخدمين تحدى القواعد الموجودة وإلحاق الضرر أى من المستخدمين فإنه سيواجه مشكلة كيرة للغاية.

وشدد على أن تجربة الواقع الافتراضي الجديدة ستكون مختلفة تماما عن تلك التقليدية حيث إذا تم حظر أحد المستخدمين فإنه سيكون خارج النظام الكامل وسيختفى تماما، وليس كما هو الحال عليه الآن في تطبيقات فيسبوك والتطبيقات الأخرى.

وأضاف زوكربيرج أنه ستكون هناك حماية أيضا للملكية الفكرية داخل تجربة ميتافيرس، ولن يكون أحد قادرا على سرقة المعلومات أو نسب أى محتوى فكرى له.