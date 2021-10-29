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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مارك زوكربيرج يكشف معلومات جديدة عن ميتافيرس "فيسبوك سابقا"

مارك زوكربيرج يكشف
مارك زوكربيرج يكشف معلومات جديدة عن ميتافيرس

كشف مارك زوكربيرج المدير التنفيذى لشركة ميتا، فيسبوك سابقا عددا من المعلومات التفصيلية عن مشروع الشركة الجديد والخاص بتكنولوجيا الواقع الافتراضي والمعزز وكيفية تحويله إلى أكبر مشروع للخيال العلمي في شركات التكنولوجيا.  

وفي مكالمة صوتية مع ماثيو بول Matthew Ball أحد العقول والقائمين على تنفيذ مشروع الخيال العلمى ميتافيرس Metaverse ، قال ماثيو إن تكنولوجيا الواقع الافتراضي التى ستبدأ تطبيقات فيسبوك تطبيقها لا تعمل بالطريقة التقليدية التي نقوم ها حاليا عند مشاركة ورفع الصور والمنشورات. 

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وركز زوكربيرج على أن المشروع  الجديد سيكون عملية تكاملية بين التطبيقات الخاصة الشركة وأن الواقع الافتراضى سيعمل على تعزيزها، كما سيعزز سوق كبير بين المعين والمؤثرين على هذه التطبيقات .  


وأضاف أن تجربة ميتافيرس ستكون عملية مختلفة تماما مع تطبيقات التواصل الاجتماعي حيث أن المستخدمين سيتفعلون بكل الحواس مع طريقة عمل التطبيقات، حيث سيكون لكل مستخدم الأفاتار الخاص ه وهى شخصية تعبيرية شبيهة به مع عدد من الأدوات الأخرى التي ستكون تفاعل كامل. 


وأشار ماثيو بول أن المشروع سيتكلف عشرات المليارات لتطويره كما سيتطل سنوات طويلة ولكنه سيسير خطوات تدريجية، كما يوفر أعدادا هائلة من الوظائف، كما أنه سيوفر فرص كبيرة للمستخدمين أو صانعي المحتوى من تطوير أدواتهم والوصول بسرعة أكبر للمستخدمين. 
 

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