محمد صلاح : أزمات الزمالك تنتهي بانتخاب مجلس جديد.. وفاروق جعفر أهلاوي

أكد محمد صلاح نجم الزمالك السابق ، أن الزمالك يتعرض لأزمات عنيفة في فترة قصيرة لم تشهدها من قبل ، مشيرا إلي أن الحل لانتهاء هذه الأزمات هو انتخاب مجلس جديد من قبل الجمعية العمومية للنادي .

وقال محمد صلاح في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس علي قناة النهار أن يوجد بعض لاعبي الزمالك لم يحصلوا علي مكافأتهم حتي الآن ، وهناك بعض رجال الأعمال يريدون الدفع للزمالك من أجل الشهرة .

وتابع محمد صلاح المدير الفني السابق لنادي الزمالك أن فاروق جعفر تحدث من قبل عن أهلاويته وحبه لصالح سليم.

وأوضح محمد صلاح :" ما هو عمل منصب المستشار الفنى فى أى نادي، ولم أهاجم فاروق جعفر بشكل شخصي ولكن أنا ضد تصرفاته".

وأضاف:" فاروق جعفر قال أنا أهلاوي من قبل وتحدث عن حبه لصالح سليم، لكن هو قائد نادي الزمالك ولاعب مهم للنادي".

برنامج أوضة اللبس يتم عرضة من السبت إلى الأربعاء من كل أسبوع، ويبدأ في تمام الحاية عشر مساء حتى الواحدة صباحا.