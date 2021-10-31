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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لـ طلاب جامعة القاهرة.. تعرف على تفاصيل مسابقة " فنون 5 "

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تقوم جامعة القاهرة ، باستئناف الأنشطة الطلابية بقوة مرة أخرى بالتزامن مع عودة الدراسة بشكل بالنظام المباشر خلال هذا العام الدراسي بعد أن توقف الفترة الماضية بسبب فيروس كورونا.

 

وفى هذا التقرير ننشر لك، أبرز الأنشطة الطلابية المتاحة بجامعة القاهرة. 

أطلقت جامعة القاهرة ، مسابقة "فنون 5 " للطلاب الموهوبين في مجالات الموسيقى والكورال والإنشاد الديني والترانيم والفنون الشعبية والأفلام القصيرة والتصوير والنحت والأشغال الفنية والرسم والجرافيك، اعتبارًا من اليوم الاحد  وحتى 11 نوفمبر لإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المواهب الفنية لزملائهم وتشجيعها في إطار مبادرة إعادة بناء الانسان المصري.

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كما يحصل الطلاب الفائزون في مسابقة "فنون 5" على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية وتشجيع طلابها على المشاركة في المسابقات المختلفة وترعى المواهب الفنية وتعمل على تنميتها وصقلها، واختيار أفضل العناصر الفنية وضمها لمنتخب الجامعة للاشتراك بها في المسابقات الداخلية والخارجية.

 

جاء ذلك ضمن  الأنشطة التى  تنظمها جامعة القاهرة ، والتى  تتيح الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس وتلعب دورًا فعالًا في بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية لأن الجامعة ليست مكانا لتلقى العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب والارتقاء بهم وتنمية مهاراتهم، مشددًا على ضرورة استيفاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

جامعة القاهرة الانشطة الطلابية مسابقة فنون 5 الطلاب الفائزين الإجراءات الاحترازية

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