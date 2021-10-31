عيد الهالوين | ليلة ازدهار متاجر السحر والتنجيم

يحتفل العالم اليوم 31 أكتوبر بعيد الهالوين، الذي يعد واحدا من أقدم الأعياد في العالم، لذلك هو احتفال سنوي يقام في مختلف بلدان العالم، وعادة يكون في أواخر شهر أكتوبر.

ويتميز الهالوين عن غيره من الأعياد التقليدية الأخرى؛ بإنه يحتفل بذكرى الموتى، وهو ما قد يبدو كئيبا، ولكنه في الواقع يمكن أن يكون مليئا بالمرح في مخيلة البعض.

وبهذه المناسبة يستعرض موقع "صدى البلد"، أبرز المعلومات عن عيد الهالوين في السطور التالية:

يوجد اختلافات كبيرة في الطرق التي يحتفل بها الناس بعيد الهالوين، وتتنوع طرق الاحتفال من إضاءة الشموع في شرفات المنازل إلى ارتداء ملابس تشبه السحرة إضافة إلى تناول الكثير من الحلوى.

تقاليد عيد الهالوين

أن عيد الهالوين ليس عيدا أمريكيا خالصا، ولكنه في الواقع أقدم بكثير من الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، ولكن في الحقيقية أن للهالوين أصولا في المهرجانات والأعياد الشعبية و الوثنية القديمة والتي كانت تقام في هذا الوقت من السنة في البلاد الناطقة باللغات السلتية مثل اسكتلندا وايرلندا.

وكلمة هالوين تعني ليلة مقدسة أو مساء مقدسا، وهي في الأساس اختصار لعبارة مساء جميع القديسين، وقد تنظر إليها باعتبارها عشية جميع القديسين.

الهالوين هو الاسم الذي يطلق على عشية وهو المساء الذي يسبق عيد جميع القديسين، وهو يصادف الوقت من السنة في التقويم المسيحي الذي يكون مخصصا لإحياء ذكرى الموتى بما فيهم القديسون.

وتوجد الكثير من الكلمات والعبارات المرتبطة بـ الهالوين وهي تختلف عن بعضها اعتمادا على البلد الذي توجد فيه في العالم.

أفضل أماكن

يبحث العديد من الأشخاص عن الأماكن التي يمكن من خلالها الاحتفال بعيد الهالوين، والمبنية من ديكورات مرعبة ومخيفة، والتي توجد في مختلف أنحاء العالم.

مدينة سالم

مدينة سالم بولاية ماساتشوستس من أفضل الأماكن التي يمكن الاحتفال بالهالوين في الولايات المتحدة، حيث تقوم المدينة بمسيرات الهالوين ومسابقات الأزياء وغيرها من الفعاليات.

كما تحتوى على بعض الحكايات المرعبة الناتجة عن تاريخ المدينة مثل المنزل، الذي شهد محاكمات ساحرة سالم، كما يمكن التجول بين العديد من متاجر السحر والتنجيم في شارع إسيكس.

مدينة نيو أورليانز

يعتقد أن نيو أورلينز من أكثر المدن المسكونة بالأشباح في الولايات المتحدة، لذلك تعتبر من الأماكن الرائعة للاحتفال بعيد الهالوين، كما تجمع بين أجواء الحي الفرنسي الأنيق والتأثير الغامض للشعوذة.

أيرلندا

تعتبر أيرلندا واحدة من أفضل الأماكن التي يمكن الذهاب إليها في عيد الهالوين، وتقام في المدينة العديد من حفلات الهالوين والمهرجانات، بالإضافة إلى إن دبلن تتميز بأنها مدينة تاريخية تتمتع بأجواء غامضة في ليالي الخريف المظلمة والضبابية.

مدينة نيويورك

تعتبر مدينة نيويورك من الوجهات المميزة للاحتفال بعيد الهالوين، حيث يزين السكان المدينة بالأحجار البنية، وتقام الكثير من الفعاليات منها: "Village Halloween Parade"، التي تعتبر من أشهر الفعاليات، والتي أقيمت منذ 50 عاماً، وتشهد حضور كبير من السكان.

مدينة براشوف

تقع مدينة براشوف في قلب ترانسيلفانيا، وهي موطن لـ قلعة بران، التي يقال إنها كانت مصدر إلهام لدراكولا الشهير برام ستوكر، ويذهب العديد من السياح لزيارة القلعة كل خريف، وتشتهر رومانيا بالمباني المليئة بالرسومات الهندسية والغابات المظلمة، وتقام الكثير من الجولات والفعاليات والحفلات أيضا.