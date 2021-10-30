قرون ووجوه مرعبة .. لاميتا فرنجيه تحتفل بـ"الهالوين"

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه، متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، احتفالها بعيد الهالوين أو القديسين، إطلالات مرعبة.

وظهرت لاميتا فرنجيه بإطلالة "سوداء"، مرتدية فستان أسود ضيق وجرئ، واضعة أقنعة مرعبة بأشكال مختلفة، وقرون على رأسها، معلقة: "عيد هالوين سعيد اختر المفضل لديك"



الهالوين أو "عيد القديسين" يحتفل به في عدة بلدان أجنبية، كبريطانيا وكندا وإيرلندا في 31 أكتوبر من كل عام، عن طريق ارتداء أزياء مخيفة، ووضع "مكياج" غريب.



وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.



احدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.



وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".



وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.



تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.



وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.