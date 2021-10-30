عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قرون ووجوه مرعبة .. لاميتا فرنجيه تحتفل بـ"الهالوين"

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجيه، متابعيها عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، احتفالها بعيد الهالوين أو القديسين، إطلالات مرعبة. 

وظهرت لاميتا فرنجيه بإطلالة "سوداء"، مرتدية فستان أسود ضيق وجرئ، واضعة أقنعة مرعبة بأشكال مختلفة، وقرون على رأسها، معلقة: "عيد هالوين سعيد اختر المفضل لديك"


الهالوين أو "عيد القديسين" يحتفل به في عدة بلدان أجنبية، كبريطانيا وكندا وإيرلندا في 31 أكتوبر من كل عام، عن طريق ارتداء أزياء مخيفة، ووضع "مكياج" غريب. 


وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


احدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.
 

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".
 
وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.
 
تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.
 

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٥٣٢
IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٥٣٢
IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٥٤٢
IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٥٤٢
IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٥٥٠
IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٥٥٠
IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٦٠٣
IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٦٠٣
IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٦١٧
IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٦١٧
IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٦٢٦
IMG_٢٠٢١١٠٣٠_١٣٥٦٢٦
لاميتا فرنجية تحتفل بالهالوين قرون ووجوه مرعبة الفنانة اللبنانية باطلالة سوداء موقع التواصل عيد الهالوين

ترشيحاتنا

شاهد.. رضيع يستنجد بوالديه خلال حفلة تعذيب على يد المربية

تكون كريات الدم الحمراء.. تعرف على فوائد الشطة

أسطورة كرة القدم .. محمد يوسف يهنئ الخطيب بـ عيد ميلاده

لاصقة طبية بدلا من اللقاح.. اكتشاف جديد يغير قواعد الحرب ضد كورونا

خيري رمضان يعلن التبرع بألف كتاب لـ مركز وادي النطرون للإصلاح ..فيديو

من قائمة إعداد الموبايل.. خبير أمن معلومات يكشف طريقة لحفظ الخصوصية |فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيسبب تشققات.. أستاذ استشعار: رصدنا هبوطا أرضيا على جانبي سد النهضة.. فيديو

وزير التعليم يدعو المعلمين والأهالي لورش عمل York Press على بنك المعرفة

هذا ما سنكون عليه في عالم ميتافيرس.. القصة الكاملة للمشروع الأكثر جدلا.. فيديو وصور

وزير التموين يعيد النظر في أسعار بعض السلع .. فيديو

خلال ساعات.. عاصفة جيومغناطيسية تضرب الأرض وتحذيرات من توهج شمسي كبير

بـ غرامة كبيرة.. الكهرباء تحذر سارقي التيار : هتتكشف هتتكشف |فيديو

وفاة نجل الفنانة الراحلة سعاد محمد

وضعها حرج .. تدهور الحالة الصحية لـ الإعلامية أسماء مصطفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غزل البنات كيف تحولت من حلوى الأثرياء لأشهر أكلات الأطفال.. نوستالجيا

بحضور جماهيري.. 10 صور من حفل ويجز بـ المنارة أرينا.. شاهد

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

تفاصيل حفل الراب في المنارة.. ابن السيوف محمل بالهدايا وويجز يسيطر على الأجواء

فيديو

تبنّى سيدة مُسنة .. سعد الصغير يواصل دعمه لحالات إنسانية ..فيديو جراف

بعد أسابيع من زواجه..قصة وفاة رجل أعمال شاب بشكل مفاجئ..فيديوجراف

وزير الدفاع: القوات المسلحة والشرطة جناحا الأمن والاستقرار للأمة المصرية

بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الداخلية وقيادات الشرطة|صور

المزيد

ساحة رأي

محمود سعد دياب يكتب: تايوان.. حكاية أزمة عمرها أكثر من نصف قرن

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان « 3 »

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المفكر لا يموت

د. ماريان جرجس

أمل الصغيرة تصل إنجلترا

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. «احذروا الكذب» و«تحروا الصدق»

أحمد نجم

الأيدي القذرة تغتال الطهارة

د. جهاد عودة

الصراع الدولي من أجل السلام الدائم: الظل الأمريكي في الحروب الرومادية (2)

د. خالد رحومه

المقرر الإلكتروني والثورة الصناعية الرابعة.. اللحاق بالركب أم الاندثار..!

بقلم: مروة لطفي

اعترافات كورونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ