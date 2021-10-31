الفيوم: رفع 12 ألف طن قمامة وإزالة 603 حالات إشغالات متنوعة خلال الأسبوع الماضي

نظمت محافظة الفيوم عدداً من الحملات المكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس واطسا، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 12062 طن قمامة، وإزالة 603 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 1985 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
أوضح المحاسب أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم خلال الأسبوع الماضى، تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، أسفرت عن رفع 3600 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم، والطرق الرئيسية ومداخل قرى دسيا، وتلات، والشيخ فضل، وزاوية الكرادسة، وهوارة عدلان، والعدوة، وسيلا، واللاهون، والناصرية، والعزب، كما تم إزالة 250 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف، أنه تم صيانة وتركيب 550 كشاف إنارة بالشوارع الرئيسية بالمدينة والشوارع الداخلية بأحياء شرق وغرب والجون وجنوب، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العزب، ودسيا، وتلات، وزاوية الكرادسة، وكفور النيل، ودمو، وحي زهراء الفيوم.
وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم 10 حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2162 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 160 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 285 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.
فيما أشار المحاسب خالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا، إلى تنظيم 45 حملة للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 4300 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 69 حالة إشغالات متنوعة في المهد، كما تم صيانة 300 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.
ولفت المحاسب ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى تنظيم 27 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2000 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 124 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة 850 كشاف إنارة بطريق القاهرة الفيوم، ومدينة طامية، والوحدات القروية التابعة للمركز.