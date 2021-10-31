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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مجاهد يتنازل عن وقف نتيجة انتخابات سموحة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قضت محكمة القضاء الإداري، بإثبات ترك الخصومة في دعوى محمد مجاهد المرشح على منصب رئيس نادي سموحة ، والتي طالب وقـف تنفيـذ قرار بإعلان نتيجـة انتخابات نادي سموحة الرياضي .

جاء ذلك فى الدعوى المقامة، من سيد بحيري المحامي، وكيلا عن محمد مجاهد المرشح على منصب رئيس نادي سموحة ، والتي طالب وقـف تنفيـذ قـرار الجهـة الإداريـة ( وزارة الشباب والرياضـة ، ومديرية الشباب و الرياضـة بالإسكندرية ، واللجنـة الأوليمبية ) بـإعلان نتيجـة انتخابات نـادي سموحة الرياضي والاجتماعي وكـذا وقـف تنفيـذ اعتماد تلك النتيجـة لـبطلان الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية لنـادي سموحة الرياضي والاجتماعي يـوم ٢٩ / ۱۰ / ٢٠٢۱ .

وحضر سيد بحيري المحام وأقر بتنازل محمد مجاهد عن الخصومة واقر في الجلسة بترك الخصومة في الدعوي.

محكمة القضاء الاداري محمد مجاهد المرشح رئيس نادي سموحة بإعلان نتيجـة إنتخابات نادي سموحة

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