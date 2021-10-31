مجاهد يتنازل عن وقف نتيجة انتخابات سموحة

قضت محكمة القضاء الإداري، بإثبات ترك الخصومة في دعوى محمد مجاهد المرشح على منصب رئيس نادي سموحة ، والتي طالب وقـف تنفيـذ قرار بإعلان نتيجـة انتخابات نادي سموحة الرياضي .

جاء ذلك فى الدعوى المقامة، من سيد بحيري المحامي، وكيلا عن محمد مجاهد المرشح على منصب رئيس نادي سموحة ، والتي طالب وقـف تنفيـذ قـرار الجهـة الإداريـة ( وزارة الشباب والرياضـة ، ومديرية الشباب و الرياضـة بالإسكندرية ، واللجنـة الأوليمبية ) بـإعلان نتيجـة انتخابات نـادي سموحة الرياضي والاجتماعي وكـذا وقـف تنفيـذ اعتماد تلك النتيجـة لـبطلان الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية لنـادي سموحة الرياضي والاجتماعي يـوم ٢٩ / ۱۰ / ٢٠٢۱ .

وحضر سيد بحيري المحام وأقر بتنازل محمد مجاهد عن الخصومة واقر في الجلسة بترك الخصومة في الدعوي.