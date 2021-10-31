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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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النيابة الإدارية: من حق أي مواطن تقديم شكوى ولا يمكن تقييده.. فيديو

المتحدث الرسمى باسم
المتحدث الرسمى باسم النيابة الادارية

قال المستشار محمد سمير  المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، إنه يمكن للأشخاص تقديم الشكاوى للنيابة الإدارية من خلال الخط الساخن 16117 و ايضا الرقم الخاص بالواتس آب 01050601888لأستقبال الشكاوى أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالهيئة[email protected] .

 

وأضاف "سمير "خلال لقائه ببرنامج" صباحك مصري" المذاع على قناة "mbc مصر" ،أنه من حق أى مواطن تقديم شكوى للنيابة الإدارية ولا يمكن تقييده.

 

وأوضح المتحدث الرسمى باسم النيابة الإدارية، أن عند ورود شكوى للنيابة الإدارية يتم فحصها جيدا فى البداية، وإذا اتضح بأن تلك الشكوى كيدية تحفظ الأوراق، و لم يعلم عنها أحد حتى لو كان المشكو عنه، و لكن إذا كانت الشكوى لها أساس على أرض الواقع تبدأ النيابة الإدارية بالتحقيق على الفور .

 

 

و أكد، أن المتقدمين بالشكاوى يمكنهم أن يدعموا موقفهم عند تقديم الشكوى من خلال الأدلة و المستندات والوقائع الخاصة بتفاصيل معينة فكلما أعطى الشاكى المزيد من التفاصيل التى تؤكد شكواه كلما ساعد بأن الفحص يعطى مؤشر إيجابى لتحرك النيابة الإدارية .

 

و تابع: "يفضل وجود تاريخ للواقعة فى الشكاوى الخاصة بسوء معاملة المواطنين والتعدى".

 

سوء معاملة البريد الالكترونى النيابة الإدارية المستشار محمد سمير الشكوى كيدية

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