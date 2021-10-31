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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول.. التعادل يسيطر علي مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل بين سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي بهدف لكل منهما في المباراة المقامة حاليا علي ملعب المقاولون العرب ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

 

ويتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر، مباراة فريق سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي المقامة حاليا علي ملعب المقاولون العرب .

 

ويتواجد من الجهاز الفني لمنتخب مصر وائل جمعة وعصام الحضري وضياء السيد.

 

وسجل هدف سيراميكا كليوباترا، لاعب فريق الإسماعيلي عصام صبحي، في الدقيقة 15 من عمر اللقاء.

 

وتعادل الإسماعيلي في الدقيقة 30 من عمر اللقاء بأقدام شيلونجو .

 

واستحوذ حاليا فريق الإسماعيلي على الكرة بنسبة وصلت إلى 53% مقابل 47 % لـ سيراميكا كليوباترا .

 

وسدد فريق سيراميكا كليوباترا 4 كرات مقابل 5 لـ الإسماعيلي. 

 

سيراميكا كليوباترا

وتعادل سيراميكا مع الجونة في الجولة الأولى 1-1، فيما خسر الإسماعيلي أمام الأهلي برباعية تاريخية.

 

ويبحث سيراميكا عن تحقيق فوزه الأول في مواجهة الإسماعيلي، كما أن الدراويش الجريح يسعى لمصالحة جماهيره بعد الرباعية.

 

سيراميكا كليوباترا المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: مصعب البطاط   - عبد الله محمود  - سيف تقا  - أحمد محسن.

خط الوسط:  محمود نبيل - بلال السعيداني - محمد حسن -  محمد إبراهيم - شريف دابو .

خط الهجوم: باسم مرسي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

محمد كوكو  - خالد صبحي - عمرو الحلواني - محمود نعيم - شادي حسين  - كوامي بونسو - ايفانز منساه - محمد توني -  - مصطفى ميسي.

سيراميكا كليوباترا الاسماعيلي نتخب مصر سيراميكا كليوباترا

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