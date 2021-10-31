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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في السعودية اليوم الأحد 31- 10- 2021

اسعار الذهب فى السعودية
اسعار الذهب فى السعودية

يستعرض "صدى البلد" اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية ختام اليوم الأحد 31 أكتوبر 2021 وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.

اسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد :

تتأثر اسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.

وفيما يلي نستعرض اسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

اسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد جرام الذهب عيار 24 (215.32 ريال سعودي) أي ما يعادل (57.41 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد جرام الذهب عيار 22 (197.38 ريال سعودي) أي ما يعادل (52.62 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد جرام الذهب عيار 21 (188.41 ريال سعودي) أي ما يعادل (50.23 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد جرام الذهب عيار 18 (161.49 ريال سعودي) أي ما يعادل (43.05 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد جرام الذهب عيار 14 (125.60 ريال سعودي) أي ما يعادل (33.49 دولار أمريكي).


سعر بيع اونصة الذهب اليوم الأحد (6696 ريال سعودي) أي ما يعادل (1785 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد لـ الجنيه الذهب (1507 ريال سعودي) أي ما يعادل (401.85 دولار أمريكي).

سعر كيلو الذهب (215.321 ريال سعودي) أي ما يعادل (57.405 الف دولار أمريكي).

الذهب السعودية اليوم الأحد ريال سعودي دولار أمريكي

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