هل أخذ وضوء الحاسد وسكبه على المحسود لإزالة الحسد صحيح؟..علي جمعة يجيب

هل أخذ وضوء الحاسد وسكبه على المحسود لإزالة الحسد صحيح .. تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق سؤالا يقول صاحبه: “هناك من يأخذ وضوء الحاسد ويسكبه على المحسود لإزالة الحسد فما صحة هذا؟”.

هل أخذ وضوء الحاسد وسكبه على المحسود لإزالة الحسد صحيح

وأجاب الدكتور علي جمعة عن سؤال “هل أخذ وضوء الحاسد وسكبه على المحسود لإزالة الحسد صحيح؟" قائلا: إن موضوع أخذ وضوء الحاسد وسكبه على المحسود لإزالة الحسد له سند صحيح والسنة أمرتنا بهذا.

وأضاف علي جمعة،أننا أمام أمرين، الأول أن المحسود قد عرف العاين، وهذا العائن غير مصمم على الخطيئة، فيجعله يتوضأ ويأخذ هذا الوضوء ويستحم به المعيون، فنجده يقوم فورا، ويشفى من العين وليس هناك أى تأخر.

وتابع علي جمعة خلال برنامج “والله أعلم” المذاع على cbc، أما الحالة الثانية فهي أن الشخص لا يعلم المعيون “الذى حسده" فعلى الإنسان أن يقرأ دائما المعوذتين وآية الكرسي ويذكر الله ويستغفر 100 مرة، وسيفك عنه هذا الحسد.

وأوضح أنه يبدو -والله أعلم- أن أمر أخذ مياه وضوء الحاسد لكي يغتسل بها المحسود، يجعل هذا العاين لا يستطيع حسده مرة أخرى، فهو يعالج العاين والمعيون.

كيفية التحصين من الحسد

قال الشيخ رمضان عبدالرازق الداعية الإسلامي، إن التحصينات من الحسد يأتي من القرآن والسنة والمسلم لايذهب للساحر، مضيفًا : الله عز وجل أرسل لنا المنهج والتحصينات وهو من القرآن الكريم والسنة النبوية والأدعية النبوية.

وأضاف عبدالرازق خلال لقائه على فضائية" الحياة" علموا أولادكم سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات وسورة الإخلاص ، موضحا أننا بحاجة للمعوذات أكثر من الطعام والشراب الملابس، وعلى كل مسلم أن يداوم على المعوذات كالطعام والشراب.

وتابع: سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذات تقال عقب كل صلاة ولن تسغرق دقيقتين، وإن كان المسلم خارج من المنزل يحفظ نفسه بالمعوذات قال تعالى " ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله" مضيفا أن كملة ما شاء اله لاقوة إلا بالله تقال عند خوف من الحسد ، الرجل يحسد ابنه وابنته دون أن يدري فالنظر لهام بعين معجبة دون أن يدري حسد إذا رأى ما يسره من أهل منزله يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة الا بالله اللهم بارك .