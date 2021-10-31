مستشار المناخ العالمي: كوكب الأرض وصل لمرحلة الكوارث الجامحة

لا يمكن توقعها

علق الدكتور مجدي علام مستشار برنامج المناخ العالمي على الدورة ٢٦ لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ التي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

وأوضح مجدى علام خلال مداخلة مع برنامج اليوم المذاع عبر قناة “دي ام سى” ، أن قمة جلاسكو غاية فى الأهمية، لأن العالم وصل بالفعل إلى ما يسمى بـ “الكوارث الجامحة”، ولا يمكن لعلوم الأعاصير، والفيضانات ولا علوم درجات الحرارة، التنبؤ بها.

وأضاف مستشار برنامج المناخ العالمي: المفترض أن درجة حرارة الأرض، تزيد درجة مئوية فقط، وحسب التقارير من المحتمل تجاوز حرارة الكوكب معدل 1.5 درجة مئوية بحلول 2030.

واحتفى المصريون

واحتفى المصريون في إنجلترا بوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مطار جلاسجو الدولي للمشاركة في "قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ" على أنغام الأغاني الوطنية رافعين أعلام مصر .

وسيشارك الرئيس في الدورة ٢٦ "لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ” التي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بمدينة جلاسجو.

ال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس بقمة المناخ تأتي تلبيةً لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، وذلك في ضوء الدور الهام الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي في إطار مفاوضات تغير المناخ.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكلٍ عام والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلاً عن التأكيد على ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك التأكيد علي تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم ٢٠٢٢.

