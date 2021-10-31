بعد تصدرها التريند.. أجمل إطلالات ميرفت أمين تكشف عن أنوثتها

تصدرت الفنانة ميرفت أمين، تريند جوجل؛ بعد الحلقة الأولى من حكاية "حكايتى مع الزمان" ، ضمن أحداث مسلسل"إلا أنا".

جاء ذلك؛ بعد أن دشن عدد من رواد السوشيال ميديا اسم الفنانة ميرفت أمين عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”، وذلك عقب ظهورها في الحلقة الأولى من حكاية "حكايتى مع الزمان" ، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا".

واثارت ميرفت امين، الجدل خلال الفترة الماضية بعد نشر صور لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة خطفت الأنظار بجمالها .

وتعتمد ميرفت امين، على الظهور بإطلالتها الأنيقة والمثيرة التى تواكب الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابهاالشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام .

وتتميز ميرفت أمين ،بجمالها الساخر بقوامها المتناسق ورشاقتها؛ وإطلالاتها الأنيقة التى تخطف بها الأنظار فىالمناسبات والحفلات.



و تعتمد ميرفت أمين على الملابس الأنيقة من الفساتين المكشوفة وملابس تكشف عن أناقتها وإنقاص وزنها و قوامها المثالى منخلال إطلالتها التى تظهر بها فى الحفلات .

ومن الناحية الجمالية تعتمد ميرفت أمين على إبراز ملامحها بوضع المكياج الصاخب الذي يبرز ملامح جمالها .



وفى هذا السياق ننشر لكم مجموعه من الصور للفنانة ميرفت أمين

وقامت ميرفت أمين في نهاية الحلقة الأولى بطلب الطلاق من زوجها الفنان أحمد خليل قائلة له :" بقالنا 36 سنةمتجوزين شوفت خناقات وقلة قيمة قدام الكل ، وحتي الجوازتين اللي اتجوزتهم من ورايا وفاكرني ماعرفش كنت عارفة".

ويعد هذا العمل الأول للفنانة ميرفت أمين ، التى عاشت حالة من الحزن بعد فقدان صديقة عمرها الفنانة دلال عبد العزيز ،حيث كانت قد اعتذرت عن العمل ، إلا أن الجهة المنتجة تمسكت بوجودها ، وأجلت تصوير الحكاية إلى أن تتجاوزأحزانها .

جدير بالذكر أن الفنانة ميرفت أمين كانت من أولي المتعاقدات علي تقديم حكاية ضمن أحداث مسلسل إلا أنا ، ولكن وفاةصديقتها الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز أدت إلي تأجيل التصوير نظرا إلي حالة الحزن التي تعيشها ، وعدم قدرتهاعلي التصوير خلال الفترة الماضية، إلا أن صناع العمل تمسكوا بتواجدها وقرروا تأجيل تصوير الحكاية الدرامية التيستلعب بطولتها .

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