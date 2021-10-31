أغرب طلاق في الوسط الفني.. القصة الكاملة لانفصال مصطفى فهمي وزوجته

مثل معظم العلاقات الزوجية بالوسط الفني، التي تنتهي نهايات درامية أو مُعقدة وتثير أزمات بسبب تفاصيل غائبة بين الطرفين، انتهت علاقة الفنان مصطفى فهمي والإعلامية اللبنانية فاتن موسى بالطلاق غيابيًا.

متى بدأت العلاقة

أول لقاء جمع مصطفى فهمي بطليقته الحالية فاتن موسى كان على الريد كاربت في أحد المهرجانات في دبي، حيث تبادلا الإعجاب ونشأت بينهما علاقة تطورت إلى الزواج.

تحكي فاتن موسى في برنامج صاحبة السعادة في مقابلة سابقة أنها تقابلت معه على الريد كاربت بدبي حيث قامت بعمل حوار معه، ولم تتخيل أنهما من الممكن أن يتزوجوا نهائيا.

وتقول فاتن موسى عن مصطفى فهمي، إنه رجلا شرقيا من الدرجة الأولى "سي السيد"، مشيرة إلى أنه في بعض الأحيان يرفض ارتدائها ملابس مثيرة أو عارية لأنه رجل غيور.

وتتابع: "أنا أحب جمال مصطفى وهو فارس الأحلام بالنسبة لي، وكنت أقول لأمي لا يوجد شخص في جمال مصطفى".

طلاق مفاجئ

ربما كان الطلاق أو قرار الانفصال له أسبابه وتفاصيله المنطقية لكنه كان مفاجئًا للجمهور الذي صدمه للوهلة الأولى اعلان الخبر.

المحامية سناء لحظي أكدت في تصريحات لـ صدى البلد انفصال الفنان مصطفى فهمي عن زوجته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى بعد زواج دام لست سنوات.

وقالت إن مصطفى قرر أن ينفصل عن زوجته في هدوء تام.

وفي أعقاب ذلك، نشرت الإعلامية فاتن موسى من خلال صفحته الرسمية بينًا قالت فيه: "أكدت الإعلامية/ فاتن موسى بأنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان/ مصطفي فهمي عن طريق المحامية سناء لحظي مساء أمس وذلك بعد مراوغة، وهكذا علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة أمس".

وقالت إنها سافرت إلى بلدها لبنان لحضور حفل خطبة شقيقتها منى التي شاركت جمهورهما ومحبيهما فيديوهات وصوراً من الحفل الذي تمّ في بيروت، رافقها شقيقها أنور الذي كان موجوداً معهما في بيتها الزوجي في القاهرة، وكان مفترض أن يرافقهما زوجها الفنان مصطفى فهمي بعد أن تمموا حجز تذاكر الطيران وكل ترتيبات السفر، إلا أنه اعتذر في اللحظة الأخيرة بعد أحداث الطيونة الأمنية التي شهدتها العاصمة بيروت مؤخراً، خصوصاً وأنه كان مرتبطاً بظروف عمل وخشي من تصاعد الوضع الأمني في بيروت. "

فاتن موسى: عرفت من السوشيال ميديا

تقول فاتن موسى إنها تلقت نبأ طلاقها من محاميته والسوشيال ميديا ودون الرجوع إليها أو إعلامها أو إخطارها أو الاتفاق معها على طلاق أو أي تفصيل يتعلق بالطلاق أو بحقوقها، وكذلك دون إعطائها مدة للحصول على أغراضها وحاجاتها وحقوقها ومستحقاتها، ودون سابق معرفة منها بأنها ستسافر لحضور حفل خطوبة شقيقتها لتُصدم بهذا الخبر،، مضيفة بأنها لم تُخطَر رسمياً بالطلاق حتي هذه اللحظة وذلك بعد زواج دام بينهما نحو ستة أعوام.

وكذّبت فاتن موسى محامية مصطفى فهمي قائة إن الأخبار المتداولة منذ مساء أمس فيما يخص بأنّ الطلاق قد تم بهدوء تام بين الطرفين! غير صحيح أبداً وعار تماماً عن الصحة حيث أنها لم تكن على علم بطلاقها الذي تمّ غيابياً إلا من خلال محاميته والسوشيال ميديا فقط كما سلف ذكره، مؤكدة بأن زوجها الفنان مصطفى فهمي لم يعلمها بالطلاق ولم يتفق معها على أي شيء وبأنه لا يرد على اتصالاتها عبر موبايله الشخصي لغاية اللحظة لاستيضاح الأمر.

تصرف غريب من مصطفى فهمي

وفي رد فعل غريب من مصطفى فهمي، كشفت الإعلامية فاتن موسى بعد الطلاق بأقل من يومين عن تصرف غريب للفنان مصطفى فهمي.

وكتبت فاتن موسى عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "تفاجأت الآن وأنا لا أزال متواجدة في بيروت بأن مصطفي فهمي قام بإيقاف رقم موبايلي الشخصي الذي استخدمه وأتواصل من خلاله مع الجميع من مكتب فودافون في الغردقة ".

وأضافت فاتن موسى: "خصوصا في ظل الصدمة التي تلقيتها منه وأنا في لبنان واضطرتني للتواصل دولي ومحلي؛ وذلك لكون رقم هاتفي الشخصي باسمه منذ أن اقتنيته عند زواجنا".

واختتمت فاتن موسى: "وقد فعلها بنية وهدف وقصد مضاعفة الضغط على وقطعي عن التواصل عن الجميع".

مصطفى فهمي يرد في بيان رسمي

لم يتحدث مصطفى فهمي منذ بداية الأزمة لكنه خرج اليوم ببيان رسمي يكشف فيه الحقيقة الكاملة للرد على طليقته دون تفاصيل أو ملابسات شخصية.

ورد مصفى فهمي من خلال مكتب المحامية سناء لحظي والتي أصدرت بيانا تكشف فيه جميع التفاصيل، وجاء البيان كالآتي:

"ما زال عدد كبير من الناس لا يعرف ثقافة الاحترام عند الاختلاف. والتباعد بدون تجريح فما أسهل التجريح والاتهام وما أصعب أن يصون الإنسان للآخرين سيرتهم وصورتهم حتى بعد أن يحدث بينهم ما يجعلهم يتأكدون من أنهم لن يستمروا رفقاء الدرب، والناس في هذا فريقان، منهم من يحب أن يظهر نفسه ضحية ويكون هذا غالبا عكس الحقيقة!!!!!!!! ومنهم من يتبع الطريق الصعب ويتمسك بحفظ اسم وكرامة وسمعة الآخر الذي اختلف معه مهما كلفه الأمر.

وإيماء إلى تصريحات السيدة فاتن موسى، طليقة الفنان مصطفى فهمي:

أن الفنان مصطفي فهمي قام بتطليق السيدة/ فاتن بتاريخ٢٠٢١/١٠/٢٦ بعد زواج دام حوالي أربع سنوات تقريبا، حيث تم الزواج في ٢٠١٧/٨/٦.

٢- أن إعلان السيدة فاتن بإشهاد الطلاق تم رسميا، وذلك بالإضافة إلى الإعلان الذي تم عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وأكدته وكيلة الفنان.

٣- أن الفنان مصطفي فهمي لم يمانع مطلقا تسليم مطلقته جميع حقوقها القانونية والشرعية سواء مؤخر الصداق وهو مبلغ كبير جدا، وكذلك السيارة المهداة منه لها وجميع أغراضها فور وصولها إلى القاهرة أو تحديد وكيل لها لاستلام جميع مستحقاتها.

٤- أن الفنان مصطفى فهمي لا يرغب في الخوض في أسباب الطلاق باعتبار ذلك أمورا شخصية تخص الطرفين فقط إلا إذا اضطر إلى ذلك.