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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

خطر يأتي من الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية تقطع الكهرباء وتوقف تدفق البترول | تفاصيل

الكرة الشمسية
الكرة الشمسية

من المتوقع أن تتعرض الكرة الأرضية خلال الساعات القادمة إلى عاصفة جيومغناطيسية قوية ناتجة عن انفجار كتلة توهجية (CME) كبيرة من الشمس، وفق ما أصدر مركز التنبؤ بالطقس الفضائي التابع للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA).

 

وتشير التقارير إلى أن العاصفة الجيومغناطيسية ستستغرق أكثر من يومين لعبور الفجوة بين الشمس والأرض، وقد تتأثر إشارات GPS الخاصة بالكوكب خلال ساعات نتيجة للعاصفة.

انفجار في الشمس

والتقط مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية التابع لوكالة ناسا توهجًا شمسيًا قويا ينفجر من الشمس، والذي يمكن أن يؤدي على الأرجح إلى اضطرابات في إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) على الأرض، بالإضافة إلى زيادة قوة الأضواء الشمالية للأرض، وقالت ناسا في بيان، الجمعة، أن الشمس أطلقت يوم الخميس توهجًا من فئة X1، وهو الأشد حتى الآن.

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وتسبب التوهج من الفئة X1 في تعتيم مؤقت وقوي عبر الجانب المضاء بنور الشمس من الأرض المتمركزة في أمريكا الجنوبية، وفقًا لمركز التنبؤ بطقس الفضاء الأمريكي (SWPC) الذي يتتبع أحداث الطقس في الفضاء.

وأفاد موقع Spaceweather أن التوهج نشأ من بقعة شمسية تسمى AR2887 موجودة حاليًا في وسط الشمس وتواجه الأرض بناءً على موقعها.

حدوث ظاهرة الشفق القطبي

ومن جهته، قال الدكتور محمد غريب، أستاذ فيزياء الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن العاصفة الجيومغناطيسية تبدأ ببقعة شمسية ذات مجال مغناطيسي معين تؤدي إلى انطلاق شحنات كهربائية وكتل بلازما الشمس فتضرب المجال المغناطيسي للأرض.

وتابع غريب في تصريحات لـ "صدى البلد" إذا تمكنت هذه الشحنات من الهروب إلى أقطاب الكرة الأرضية؛ ستحدث في الأرض ظاهرة "الأورورا" بمعنى حدوث ظاهرة "الشفق القطبي".

تأثير الظاهرة على الأرض

وعن تأثير هذه الشحنات على الأرض، أوضح أستاذ فيزياء الشمس أن هذه الشحنات تؤثر على خطوط الضغط العالي في البلاد ذات خط عرض عالي مثل كندا ودول شمال أمريكا.

وتابع: "وتؤدي هذه الظاهرة إلي قطع الخطوط الكهربائية وقطع التيار، كما تؤثر أيضا على خطوط أنابيب البترول عن طريق التحميل عليها ومنع تدفق البترول بصورة طبيعية من خلالها".

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لا يوجد ضرر على مصر

وعن تأثير الظاهرة على مصر، قال إن الظاهرة لن تؤثر عليها، لأن مصر تقع في خط عرض بعيد عن الظاهرة؛ لذلك لا يوجد تأثير أو ضرر على مصر.

ما هي العواصف الجيومغناطيسية؟

العواصف الجيومغناطيسية ناتجة عن التوهجات الشمسية وهي انفجارات قوية من الإشعاع.

وفي حين أن الإشعاع الضار من التوهج لا يمكن أن يمر عبر الغلاف الجوي للأرض للتأثير جسديًا على البشر على الأرض، فإنه عندما يكون شديدًا بدرجة كافية، يمكن أن يعطل إشارات GPS والاتصالات، كما ينتج عنه الشفق الطبي.

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