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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

30 دقيقة.. الأهلي يهدر فرص التقدم والبنك يفقد السيطرة

السولية
السولية

مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل السلبي، في اللقاء المقام على ملعب السلام "الأهلي وي" ، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

 

استحوذ البنك الأهلي على الكرة بشكل مميز، منذ الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وظهر بشكل رائع في وسط الملعب، ولكن لم يتمكن هجوم البنك من الوصول إلى علي لطفي حارس مرمى الأهلي.

 

تدخل محمد فتحي لاعب البنك الأهلي، وأكرم توفيق لاعب الأهلي في كرة مشتركة بقوة أدت إلى طلب الجهاز الطبي للفريقين في الدقيقة ٦ من عمر المباراة، وتلقى الثنائي العلاج سريعاََ واستمرا في المباراة.

 

تمكن الأهلي من اقتناص الكرة في الدقيقة 10 من عمر المباراة وتوغل مجدي قفشة وسدد كرة رائعة على مرمى محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي الذي تألق وأبعد الكرة ببراعة.

 

مرر محمد مجدي قفشة كرة  رائعة من امام منطقة الجزاء على رأس بيرسي تاو الذي سدد الكرة برأسية تمر بجوار المرمى.

 

وفي الدقيقة 20 سدد تاو لاعب الأهلي كرة من خارج الملعب تصدى لها الزنفلي حارس فريق البنك وارتد على خط منطقة الجزاء وسددها ميكسيوني لاعب الأهلي برأسية أبعدها مدافع البنك الأهلي عن مرمى فريقه.

 

أهدر عمرو السولية لاعب الأهلي فرصة هدف في الدقيقة 23 من عمر المباراة بعد ارتداد الكرة من الزنفلي ليسددها السولية بطريقة غريبة خارج المرمى.

 

تشكيل البنك الأهلي جاء كالآتي:
حراسة المرمى : محمود الزنفلي

الدفاع : أحمد ياسين - أمير مدحت - يعقوبو - عاصم صلاح

الوسط : محمد فتحي - محمود سيد - أحمد سعيد - محمد هلال

الهجوم : محمد بسيوني - فادي فريد.


وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:
حراسة المرمى : علي لطفي

الدفاع : محمد هاني - بدر بانون - أيمن أشرف - علي معلول

الوسط : حمدي فتحي - عمرو السولية - أكرم توفيق - محمد مجدي أفشة

الهجوم : بيرسي تاو - لويس ميكيسوني

الأهلى الدوري الممتاز البنك الاهلي مجدي قفشة مرمي الأهلي عمرو السولية

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